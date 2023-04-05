Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı, afetzedelere desteğini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve Hatay başta olmak üzere çevre illerde yıkıma sebep olan deprem felaketlerine ilişkin yardım seferberliği sürüyor. Seferberlik kapsamında Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı, 322 tır ve 250 gönüllüsü ile katkı sağladı.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana Vatan Vakfı koordinasyonunda hazırlanan 322 tırda, konteynır, gıda malzemeleri, giyim, odun, ısıtıcı, su ve hijyen malzemeleri gibi çeşitli insani yardım malzemeleri yer aldı.

Hali hazırda da ihtiyaçlar doğrultusunda barınma ihtiyaçlarından araç ve ekipmanlara, gıdadan giyime, hijyen ve sağlık ürünlerinden bebek mamasına birçok ürün afetzedelere ulaştırıldı. Seferlik kapsamında Bayraktar İnşaat ve Bayer İnşaat’ın bölgeye sevkiyatları devam ediyor.