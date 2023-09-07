Vekillerden Togg’a tam not

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle vekillerden tam not aldı. Teknik inceleme gezisine Meclis AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Leyla Şahin Usta, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun AK Partili, CHP’li ve İYİ Partili üyeleri katıldı. Heyette Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ile milletvekilleri ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yer aldı.

Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki gövde, boya, montaj ve batarya olmam üzere dört ayrı bölümde üretim aşamaları hakkında bilgi alan heyete, Togg CEO’su Karakaş, mobilite ekosistemi, teknolojideki gelişmeler ve vizyonu içeren bir sunum yaptı. Sunumun ardından Komisyon Başkanı Varank ve beraberindekiler, Togg Teknoloji Kampüsü’nde üretim aşamalarını inceledi. Kampüs içinde bulunan piste geçen milletvekilleri, direksiyona geçerek Togg T10X’i test etti. Komisyon Başkanı Varank, Togg projesinin Türkiye’nin kalkınmasında öngörülen ‘yatırım, üretim, istihdam ve ihracat’ formülüne uygun bir proje olduğuna işaret etti. 2023 sonuna kadar 28 bin adet aracın teslim edileceğini belirten Mustafa Varank, “Gerçekten sürüşüyle, teknolojisiyle aynı zamanda üretim tesisleriyle bir gurur projesi. Bu işte emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ve bunun gibi Türkiye'yi kalkındıracak yatırımlarda TBMM Sanayi Komisyonu olarak biz de elimizden gelen ne gayret varsa bunu göstereceğiz” dedi.

Bataryalar Siro’dan

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, bu yıl içinde seri üretim bandından çıkarak sahipleriyle buluşmaya başladı. 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olan Togg, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renklerinde satışa çıkartılan Togg’da Trumore adında bulut temelli, kullanıma hazır, talep anında hizmet veren bir yazılım uygulama altyapısı bulunuyor. Togg Teknoloji Kampüsü’nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. 2032 sonuna kadar 1 milyon üretim hedefi bulunan Togg, bu yıl 28 bin adet üretilecek. 2026’da yeni model akıllı cihazların ürün ailesine katılmasıyla birlikte kapasite yıllık 100 bin adede ulaşacak. Togg’un enerji devi Farasis Energy ortaklığında kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki Batarya Teknoloji binasında Togg akıllı cihazları için batarya modül ve paketlerinin üretimini yapıyor. Siro, 2024 yılı sonunda üretimine Togg Teknoloji Kampüsü’nün yanındaki yeni tesisinde devam edecek. 2035 yılına kadar 50 GWs üretim yapma hedefiyle yola çıkan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyet haklarına sahip olacak.

Yüksek hızlı şarj ağı: Trugo

Togg’un yüzde 100 sahip olduğu yüksek hızlı şarj ağı Trugo da 81 ilin tamamında elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşuyor. Trugo, 81 ilde 180 kW’nin üzerinde 272 yüksek hızlı şarj cihazı ve 544 soket ile kullanıcılara kesintisiz ve konforlu bir şarj deneyimi hizmeti sunuyor. 1,6 kilometre uzunluğunda test pisti olan kampüsün inşaatında 9 bin kişi görev aldı. Togg’da şu anda 3 bin 250’yi aşkın kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 26’sını kadınlar oluşturuyor. Kampüsteki üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam istihdam 4 bin 300 kişi olacak.