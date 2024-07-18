Vestel, Hintli Krishna Grubu ile mutabakat anlaşması imzaladı

Vestel’in mobilite ve batarya enerji depolama alanlarındaki çalışmalarını yürüten Vestel Mobilite şirketi, şimdi yönünü Hindistan’a çevirdi. Şirket, Hindistan’da başta elektrikli araç şarj istasyonları olmak üzere, mobilite elektroniği ile enerji depolama sistemleri alanlarında potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için Hintli Krishna Grubu’na bağlı Shloka Enterprises ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Vestel’in elektrikli araç şarj cihazları, otomotiv elektroniği ve batarya enerji depolama çözümlerinde uzmanlaşan yeni girişimi Vestel Mobilite, küresel oyuncu olma vizyonu kapsamında Hindistan’da yeni iş ortaklıkları arayışına girdi. Şirket bu amaçla Hindistan'ın önde gelen otomotiv gruplarından Krishna Grubu’na bağlı Shloka Enterprises LLP firması ile başta elektrikli araç şarj istasyonları olmak üzere, mobilite elektroniği ve enerji depolama sistemleri alanlarında potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Yeni iş ortaklıkları

İmzalanan anlaşma kapsamında iki şirket Hindistan’daki EV şarj istasyonları, mobilite elektroniği ve enerji depolama sistemleri pazarındaki potansiyel fırsatları belirlemek için iş birliği yapacak. Anlaşmayla bu alanlardaki ilgili teknoloji ve ürünleri Hindistan’a getirecek yeni iş ortaklıklarıyla sonuçlanması amaçlanıyor.

"Hindistan pazarında yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz”

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vestel 2017’den bugüne ürettiği EVC’lerle Türkiye ve Avrupa’da 30’a yakın ülkede, 180 binden fazla şarj soketi yerleşimi yaptı. Halen bu alanda hem global hem de yerli birçok müşterimiz bulunuyor. Mobilite alanında yaşanan küresel değişim ve dönüşüm, elektrikli şarj istasyonlarına yönelik ihtiyacı da hızla artırıyor. Elektrikli araçlarla birlikte gelişen batarya teknolojileri, araç dışı batarya kullanımını da etkiliyor. Vestel Mobilite olarak bu büyümeden payımızı almak için AC ve DC şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya depolama çözümleri gibi alanlara odaklanıyoruz. Küresel oyuncu olma vizyonumuz kapsamında dünyanın değişik köşelerinde potansiyel iş ortaklıkları kurma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Shloka Enterprises ile imzaladığımız anlaşmayla Hindistan pazarında yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Hindistan'ın önde gelen otomotiv gruplarından

2019 yılında kurulan Shloka Enterprises LLP, Hindistan'ın önde gelen otomotiv gruplarından Krishna grubuna bağlı olan Shloka Group'un amiral gemisi kuruluşudur. Shloka Group, çok yönlü bir holding olup, Hindistan Hükümeti'nin "Make in India" girişimine odaklanarak, otomobil bileşenleri, elektrikli araçlar (EV), elektronik, havacılık ve savunma segmentleri dahil olmak üzere çeşitli endüstri segmentlerinde aktif olarak genişlemekte ve fırsatları değerlendirmektedir.