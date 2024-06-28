Vestel Mobilite, 30 ülkeyi şarj etti, depolamayla lig atlayacak

Vestel Mobilite, Türkiye dahil 30’a yakın Avrupa ülkesinde şarj istasyonları kurarken, depolama alanında yaptığı geliştirmelerle etkinliğini artıracak. 2028’de Vestel Mobilite’nin cirosunun yarısı enerji depolamadan gelecek.

Dünyada enerji tasarrufu, temiz enerji kullanımı ve maliyet düşürmenin önümüzdeki dönemde hayati hale geleceğini söyleyen Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, “2017’den bugüne kadar 30’a yakın ülkede 180 binden fazla şarj soketi yerleşimi yaptık.

Şimdi enerji depolama alanında da atak yapıyoruz. 2028’de Vestel Mobilite’nin cirosunun yüzde 40-50’si depolamadan gelecek” dedi. e-mobilite ve şarj altyapıları konusunda dünyanın önde gelen organizasyonlarından Power2Drive Almanya’nın Münih kentinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi.

Fuara katılan Vestel Mobilite, batarya enerji depolama çözümlerini ve elektrikli araç şarj cihazları (EVC) ürün gruplarını tanıttı. Boston Consulting Group’un analizlerine göre 2035’te dünyada her 100 araçtan 60’ının elektrikli olması öngörülüyor. 2030 yılı itibariyle global şarj edilebilir araç stokunun 225 milyon adete ulaşacağı, paralel şekilde şarj soketi sayısının da 124 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Tüm bu verilerin ışığında Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, sadece binek araçlar için değil, toplu taşıma için de ürünler geliştirdiklerini söyledi.

7 yılda 180 binden fazla şarj soketi

Elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla birlikte gelişen batarya teknolojilerinin araç dışı batarya kullanımına yönelik yüksek bir büyüme potansiyeli doğurduğunu vurgulayan Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, Kutlu, “Vestel Mobilite bu büyümeden payını almak için, AC ve DC şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya depolama çözümleri gibi alanlara odaklanıyor. Vestel olarak elektrikli araç şarj istasyonlarını 2017’den bu yana üretip ihraç ediyoruz. Türkiye ve Avrupa’da 30’a yakın ülkede bugüne kadar 180 binden fazla şarj soketi yerleşimi yaptık” diye konuştu.

Sadece bineğe değil, toplu taşımaya da hizmet verecek

Hakan Kutlu, “Vestel’in 2017’de üretmeye başladığı ev tipi ve küçük işletmeler için çözüm sunan AC serisinin yanı sıra hızlı tip şarj istasyonları 60kW, 120kW ve 150kW, ultra hızlı şarj uygulamaları için ise 180kW, 240kW, 320kW ve 400kW’lık daha güçlü çıkış sunan DC serisi halka açık sayaçlı otoparklarda ve elektrikli filo depolarında kuyruk sürelerini 10 ila 45 dakikalık şarj süreleriyle azaltıyor” diyerek, şu bilgileri verdi: “2024’te 720kW’lık, 2025’te ise 1MW güç çıkışı sunan EVC’leri satışa sunmaya hazırlanıyoruz. Bu sayede sadece binek modellere değil toplu taşımada kullanılan elektrikli filo araçlarına da hizmet verebilecek. Tüm bunların yanında şarj istasyonlarımız yeni standartlar ile engellilerin daha kolay erişebileceği hale geldi. Bir de aksamları hafifliyor daha kolay hareket edebiliyor. Böylece daha çok kadın sürücü ve yaşlı dostu haline geldiler.”

Bataryalar yüzde 30’a kadar enerji tasarrufu sağlıyor

“Batarya teknolojileri, enerji geçiş sürecinde ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstleniyor” diyen Hakan Kutlu, “Güneş ve rüzgâr gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretmediği durumlarda enerji depolama teknolojileriyle desteklenmeleri gerek. Bu noktada da batarya sistemleri devreye giriyor. Biz de bu alana öncü olacak işler yapıyoruz. Tüm bunların yanında bir deprem ülkesiyiz. Enerjinin kesilmemesinin ne kadar hayati olduğunu birlikte yaşadık gördük” şeklinde konuştu.

Vestel Mobilite’nin batarya teknolojilerinin iddiasının da altını çizen Kutlu, “Çevre dostuyuz, kullanıcılarının karbon ayak izini azaltıyoruz. Elektrik şebekesine olan bağımlılığın azaltılmasına olanak tanırken elektrik kesintileri veya acil durumlarda alternatif güç kaynağı rolünü üstleniyorlar. Elektrik maliyetlerinde ortalama yüzde 20 ila 30 arasında tasarruf sağlıyor” diye konuştu.

Kutlu, “Enerji depolamada büyüyeceğiz. 2028 yılında Vestel Mobilite’nin cirosunun yüzde 40-50’si depolamadan gelecek” açıklamasını yaptı. Depolamada 4 farklı alanda çözüm Baz istasyonlarının enerji kesintisizliği için 5 kilogramlık adeta bir bond çantası boyutunda ve çoklu entegre edilebilir telekom bataryaları sunduklarını anlatan Kutlu, konutlar için güneşten temiz enerji depoladıklarını ve bu sayede faturaları da düşürdüklerini anlattı.

Kutlu, konutlarda uzaktan izlemeye imkan sağlayacak bir uygulama geliştirdiklerini de kaydetti. Dünyanın ticari ve endüstriyel batarya çözümlerinde çok farklı bir noktaya gittiğini anlatan Kutlu, “Ticari müşteriler için güçlü ve esnek bir enerji depolama çözümü sunan sistem, güvenilir LFP pil kimyası ve gelişmiş kontrol yazılımı ile donatıldı.

Batarya sistemi solar entegre olarak çalışabilirken, fabrikalarda, hastanelerde, otellerde, veri merkezlerinde ve elektrik kesintisinin yaşanmaması gereken diğer yerlerde kullanılabiliyor. Ayrıca bu çözüm, elektrik kesintisini hissettirmeyen ve fatura yönetimi yapılmasını sağlayan akıllı EMS sistemine sahip. Konteyner tipi batarya 5 megawatt enerji sağlıyor. Örnek vermek gerekirse bir hastanenin ortalama bir günlük kullanımı 1 megawatt, konteyner tipi batarya 5 gün boyunca bir hastanenin enerjisini karşılayabiliyor. Tüm bunların yanında şebeke çözümlerimiz de var.”

Dünyanın önde gelen fuarı Power2Drive'dan izlenimler...

UEFAEURO 2024 İLE EŞ ZAMANLI:

Fuar UEFAEURO 2024 futbol heyecanının ilk düdüğünün çalındığı Almanya’nın Münih kentindeydi. Alman şehirlerinden sakinliğine inat, sokaklar kalabalıktı. Fuar da sektörün geleceğini gösterir şekilde yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi. 3 bin 700’ün üstünde şirketin katıldığı fuarı 185 bini aşkın kişi ziyaret etti.

ÇİNLİLER ALMANLARIN HEMEN YANINDA:

Fuarda Almanya, büyük bir alana kurduğu “Made in Germany” standıyla, “e-mobilite yarışında teslim olmadık” mesajı veriyordu. Ancak tam karşısına Çinlilerin firmaları konuşlanmıştı. Futbol şöleninin ana sponsorlarından da olan BYD araçları görmek mümkündü. Ancak Avrupalı firmaların gösterişli fuar stantlarının yanında Çinliler, tasarımdan uzak daha özensiz stantlara sahipti.

ÜÇ ÖNEMLİ TREND:

Fuarın dikkat çeken üç farklı trendi; elektrikli otomobiller ve kamyonlar için yüksek performanslı şarj, şarj istasyonları için ödeme çözümleri ve çift yönlü şarjdı.

ŞARJI BEKLERKEN PACMAN OYNAMAK:

Vestel’in de sunduğu imkanlardan biri ekranları olan şarj istasyonlarıydı. Fuarda ekranlı şarj istasyonlarına ilgi büyüktü. Ekranlar hem şarjla ilgili bilgi alınmasını hem reklamların dönmesini mümkün kılıyor. Böylece ek gelir de sağlanabiliyor. Ekranlarla ilgili bambaşka fikirleri olanlar da var. Bekleme süresini daha çekilebilir kılmak için aracınız şarj olurken, ekrandan oyun oynamak mümkün. Bilgisayar tarihinin en eski oyunu Pacman bunlardan biri.