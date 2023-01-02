Vestel, Polonya ve Hollanda’daki iştiraklerini birleştiriyor

Vestel Elektronik, Polonya ve Hollanda'daki iştiraklerini birleştirme kararı aldı. Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret'in Polonya'da bulunan yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Poland ile yine Vestel Ticaret'in Hollanda'da bulunan yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Holland'ın, Vestel Holland altında birleştirilmesine karar verildi.

Bu birleşme ile Vestel Poland'ın tüm varlık, yükümlülük ve operasyonları, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla, Vestel Holland'ın Polonya'da kurulu şubesine devredildi.

Vestel Holland'ın Polonya şubesi, Vestel Poland'ın organizasyon, ortaklık yapısı, fonksiyon ve operasyonlarını mevcut hali ile devam ettirecek. Açıklamada söz konusu değişikliğin şirketin Polonya'daki pazar konumunu etkilemeyeceği belirtildi.