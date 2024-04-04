Vestel'den 1 milyar dolar büyüklükte şirket oluşturma hedefi

Vestel'in mobilite ve enerji depolama sistemleri alanında faaliyet gösteren birimi Vestel Mobilite, üç yıl içinde en az bir milyar dolar büyüklükte bir şirket haline gelmeyi hedefliyor.

Vestel CEO'su Ergün Güler, bugün düzenlenen basın toplantısında mobilite şirketinin faaliyet alanlarını elektrikli araç elektroniği, şarj istasyonları ve kurumsal elektrik depolama sistemleri olarak belirlediklerini ifade ederek, "Mobilite tarafında bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Bu değişiklikte yeni oyuncu olabilmeyi amaçlıyoruz. Burada üssel bir büyüme hedefliyoruz, ciro ve değer anlamında" dedi.

Şirketin milyar dolar ciro veya piyasa değerinde olmasını hedeflediklerini ifade eden Güler, "Milyar dolar derken bir milyar dolar değil, birkaç milyar dolarlık şirket yaratmaktan bahsediyoruz... Bu milyar dolarlık şirketi ne zaman yapacağız? Üç yıl içinde yapacağız, bu konuda iddialıyız" dedi.

Şirketin kurumsal ve şebeke tipi elektrik depolama sistemleri konusunda batarya üretimine geçip geçmek istemediği sorusuna "dikeyde var olmak" istediklerini belirterek cevap veren Güler, iki hafta önce Çinli Desay ile imzaladıkları niyet mektubuna atıfta bulunarak, "Bu konuda da Desay ile iş ortaklığı ve iş imkanları anlaşması imzaladık iki hafta evvel. Burada LFP cinsi batarya konusunda Desa ile nasıl üretim yapabiliriz sorusu var" dedi.