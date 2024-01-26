Virgosol, ‘Teknoloji Fast 50’de altıncı oldu

Türkiye’de ve global arenada yazılım ve bilişim sektörünün önemli oyuncularından biri olma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Virgosol, Deloitte tarafından her yıl seçilen Teknoloji Fast 50’de ilk 10’da yer aldı. Virgosol, 2023 yılında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Teknoloji Fast 50 listesinde altıncı oldu.

Yatırım planları kapsamında geçtiğimiz günlerde Berlin şubesini açan marka, ilerleyen yıllarda da aynı başarıyı devam ettirmek üzere global pazardaki varlığını büyütmeyi planlıyor. 4 yıl önce çıktığı kurumsal yolculuğunda firmaların güvendiği gerçek bir çözüm partneri olma misyonuyla hızla büyümeyen Virgosol, 4 yılda yüzde 1922 büyüdü.

“Sektördeki farkımızı bir kez daha kanıtladı”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Virgosol kurucu ortağı ve CEO’su Özgür Arzu Er, Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde altıncı sıraya ulaşmanın, Virgosol'un geçmişte elde ettiği başarıları ve gelecekteki potansiyelinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Er, devamında şunları kaydetti: “Deloitte'in dünya genelindeki etkisi ve sektördeki saygınlığı, Virgosol'un liderlik hedeflerine ulaşma konusundaki azmini desteklerken yazılım ve bilişim dünyasındaki farkını da bir kez daha kanıtladı. Yenilikçi projeler, sektöre öncülük eden çözümler ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla Virgosol, yazılım ve bilişim arenasında fark yaratan çözümlerle müşterilerinin yanında olmaya devam edecek. Ülkemiz için üretmek, genç arkadaşlarımıza ilham olabilmek en büyük isteğimiz.”