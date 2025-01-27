Vitamin Grup, Ar-Ge ve ihracatla büyümeye devam edecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bitkisel çaylar, gıda takviyeleri, bitkisel macunlar, bitkiler, baharatlar, vitaminler ve bitkisel kozmetik ürünlerinin üretimini yapmasının yanı sıra gıda, tarım ürünleri, ilaç ve makinelerinin pazarlamasını da gerçekleştiren Vitamin Grup yeni ihracat pazarlarına açılmak adına da çalışmalarını sürdürüyor. 100 metrekarelik alanda başladıkları üretim serüveninde bugün 300’den fazla çeşit ürünün imalatını ve ihracatını yapan bir firma haline dönüştüklerini belirten Vitamin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Raşitoğlu, “2011 yılında ilk ihracatımızı Azerbaycan ile başlattıktan sonra rotamızı sürekli yurtdışı pazarlara çevirdik. Bugün bir yandan 3 bin metrekare alanda yaptığımız üretim iş hacmimize yetersiz geldiği için yeni tesis yatırımı için alan arayışımız sürerken diğer yandan ekiplerimiz alternatif ihracat pazarlarında yer almak adına çalışmalarına devam ediyor” dedi.

“İçeriğin kalitesi konusunda hassasız”

Herbal Farma, Raşitoğlu, Humre, Rose Natura, Dr. Family ve Hairfly markaları ile ürünlerini son kullanıcı ile buluşturduklarını belirten Raşitoğlu, “Kalitemizden ödün vermeden, uluslararası arenada daha fazla müşteriye ulaşmayı ve Vitamin Grup markasını global bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 15 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Azerbaycan, Almanya, Fransa, Hollanda, Irak, Suudi Arabistan, Cezayir ve ABD gibi farklı kıtalardaki farklı lokasyonlarda yer alıyoruz. Ülkemizin veya çalışmak istediğiniz ülkenin yönetmeliklerine ve günlük kullanım dozlarına uygun olarak formül hazırlıyor ve Ar-Ge çalışmasını yapıyoruz. İçeriğin kalitesi konusunda hassas davranıyor ve sürekli Ar-Ge çalışması yaparak alternatif ürünler ve ürün grupları için çalışıyoruz. İhracat konusunda bazı ülkelerde yerleşik olarak yer alırken o ülkenin regülasyonları gereği distribütörlükler aracılığı ile de ihracat sürecimizi yönetiyoruz. Kazancımızı sürekli olarak gelişmemiz adına makine yatırımına dönüştürüyoruz. Bu da bizim her geçen gün daha da güçlenmemize neden oluyor” diye konuştu.

Bulundukları sektörün tağşişe çok açık olduğunu hatırlatan Ahmet Raşitoğlu, “Sektördeki denetimler son dönemde sıkılaştırılınca ve günlük olarak yayımlanmaya başlayınca üretimdeki durum çok daha net biçimde ortaya çıktı. Bu denetimler sektörün tağşişle mücadelesi adına oldukça kıymetli. Bunun yanı sıra modern tıbbın tamamlayıcısı olarak geleneksel yöntemlerin de sağladığı faydalar global alanda da artık fazlasıyla kabul görmeye başladı. Doğru şartlarda yetişen, doğru zamanda hasat edilen ve uygun şartlarda kullanılan ürünlerin tamamlayıcı tedavideki rolü her geçen gün artıyor. Bu da sektörün büyümesine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.