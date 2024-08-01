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Volkswagen'in gelirleri beklentileri aştı

Volkswagen Grubu, analistlerin tahminlerini aşan kazançlara rağmen karlılığın otomobil üreticisinin beklentilerinin altında kalmasının ardından daha fazla maliyet kesintisi planlıyor.

Haber Merkezi
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Volkswagen'in gelirleri beklentileri aştı
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Volkswagen Grubu'nun ikinci çeyrek geliri, daha karlı premium markalarındaki artışlar ve finansal hizmetler işinden gelen güç sayesinde daha az satışa rağmen yıllık %4,1 artışla 83,34 milyar Euro'ya yükseldi.

Analistler 82,19 milyar Euroluk gelir tahmin ediyorlardı.

Volkswagen'in faaliyet kârı, kendi markasındaki işten çıkarma programı için planlanmamış harcamalar ve daha yüksek sabit maliyetler nedeniyle 5,60 milyar Euro'dan 5,46 milyar Euro'ya düştü.

Analistler faaliyet kârının 5,22 milyar Euro olmasını bekliyordu.

Yakından izlenen bir ölçüt olan tamamlayıcı faaliyet marjı %6,6'ya ulaştı ve yılın ilk yarısı için %6,3 olarak gerçekleşti. Mali İşler Müdürü Arno Antlitz, raporlanan rakamın şirketin beklentilerinin altında olduğunu söyledi.

Antlitz, “Altı ay sonra %6,3'lük bir getiri çok düşük. Hedeflerimize ulaşmak için yılın ikinci yarısında ve sonrasında önemli maliyet azaltma çabaları göstermemiz gerekecek” dedi.

Volkswagen'in bu yıl için marj hedefi hala %6,5 ila %7 arasında.

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