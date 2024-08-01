  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Barclays'in karı yüzde 9 düştü
Takip Et

Barclays'in karı yüzde 9 düştü

Barclays'in vergi öncesi karı 2024 yılının ilk 6 ayında geçen yılın gerisinde kaydı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Barclays'in karı yüzde 9 düştü
Takip Et

Ünlü İngiliz bankası Barclays FAVÖK’te geriledi. Yatırım bankacığı gelirlerinde artışa rağmen Barclays'in vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 4,6 milyar GBP'den 4,2 milyar GBP seviyesine indi.

Analistlerin 3,8 milyar GBP kar beklediği banka, açıkladığı verilerde geçen yılın gerisine düştü.

Barclays ayrıca, 2024-2026 döneminde temettü ve hisse geri alımı yoluyla hissedarlarına en az 10 milyar GBP aktaracağını duyurdu.

Fransa’nın dev bankası Societe Generale analistleri şaşırttıFransa’nın dev bankası Societe Generale analistleri şaşırttıŞirket Haberleri

 

BOJ'un faiz artırımlarında duraklama beklentisi riskleri azaltır mı?BOJ'un faiz artırımlarında duraklama beklentisi riskleri azaltır mı?Küresel Ekonomi

 

Fed Başkanı Powell: Faiz indirimi eylülde masada olabilirFed Başkanı Powell: Faiz indirimi eylülde masada olabilirKüresel Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Pladis'in Türkiye ve Orta Asya Bölgesi’nde üst düzey atamalar
Pladis'in Türkiye ve Orta Asya Bölgesi’nde üst düzey atamalar
Fransa’nın dev bankası Societe Generale analistleri şaşırttı
Fransa’nın dev bankası Societe Generale analistleri şaşırttı
Microsoft rakipler listesini güncelledi: OpenAI artık listede... Devamında teknoloji devleri var
Microsoft rakipler listesini güncelledi: OpenAI artık listede... Devamında teknoloji devleri var
Meta'nın geliri ve karı yılın ikinci çeyreğinde arttı
Meta'nın geliri ve karı yılın ikinci çeyreğinde arttı
Peker Holding insansız tarım robotlarıyla dünya pazarına açılacak
Peker Holding insansız tarım robotlarıyla dünya pazarına açılacak
IHG Hotels & Resorts’dan Kazakistan'a yatırım
IHG Hotels & Resorts’dan Kazakistan'a yatırım