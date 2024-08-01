Barclays'in karı yüzde 9 düştü

Ünlü İngiliz bankası Barclays FAVÖK’te geriledi. Yatırım bankacığı gelirlerinde artışa rağmen Barclays'in vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 4,6 milyar GBP'den 4,2 milyar GBP seviyesine indi.

Analistlerin 3,8 milyar GBP kar beklediği banka, açıkladığı verilerde geçen yılın gerisine düştü.

Barclays ayrıca, 2024-2026 döneminde temettü ve hisse geri alımı yoluyla hissedarlarına en az 10 milyar GBP aktaracağını duyurdu.