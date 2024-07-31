Fed Başkanı Powell: Faiz indirimi eylülde masada olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından basın toplantısında konuşuyor.

Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bize verilen tam istihdam ve fiyat istikrarı görevlerine yönelik risklere karşı dikkatliyiz. Para politikası sınırlayıcı duruşunu devam ettiriyor.

Tüketici harcamalarında büyüme güçlü olmaya devam ediyor, ancak yavaşladı. İş gücü piyasası göstergeleri güçlü, ancak aşırı ısınmış değil.

Enflasyon yüzde 2 hedefinin bir miktar üzerinde

Enflasyon yüzde 2 hedefinin bir miktar üzerinde, ancak uzun vadeli beklentiler iyi çıpalanmış görünüyor. Son göstergeler ekonominin sağlam bir hızla büyümeye devam ettiğine işaret ediyorlar.

Para politikası fiyat istikrarına ve enflasyon hedefine yönelik risklerle başa çıkmak için iyi konumlanmış. Faizin çok erken indirmek, enflasyon konusunda sağlanan ilerlemeyi tersine çevirebilir.

Faiz indirimi eylülde masada olabilir

Gelecekteki FOMC toplantıları için önceden alınmış kararlarımız yok. Verilere bağlı olmaya devam ediyoruz

Faiz indirimi eylülde masada olabilir. Faizleri düşürme noktasına yaklaşıyoruz. Eylül toplantısı için önceden alınmış karar yok.

Enflasyon hayal kırıklığı yaratırsa bunu değerlendiririz

Eğer iş gücü piyasası kötüleşir veya enflasyon hızla düşer ise Fed yanıt vermeye hazır. Eğer enflasyon hayal kırıklığı yaratır ise bunu değerlendiririz.

Enflasyon, istihdam, riskler dengesinin tamamı kararımıza yardımcı olacak. Enflasyondaki düşüşe daha fazla güven için iyi veriler görmek istiyoruz.

Bu yıl sıfır faiz indiriminden, bir çok indirime kadar senaryoları hayal edebiliyorum, bu ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacak.