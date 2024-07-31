Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizinde hedef aralığı, piyasa beklentileri dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tuttu ve faizi sekizinci kez 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru bir miktar daha ilerleme kaydedildi” şeklinde belirtildi, ancak aynı zamanda 5 Kasım ABD seçimlerine sadece yedi hafta kala 17-18 Eylül toplantısında faiz indirimi için zemin hazırladı.

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısının ardından yapılan açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

Fed açıklamasında eylül ayında bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmadı ve politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce hala “enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güvene” ihtiyaç duyduklarını tekrarladı.

Fed yetkilileri, para politikasını belirlerken izledikleri “siyaset değil veri” yaklaşımını zedeleyebilecek herhangi bir adımdan kaçınırken, son aylarda enflasyonda yaşanan istikrarlı düşüş, enflasyon savaşının sonuna yaklaşıldığı konusunda geniş bir mutabakat oluşmasına yol açtı.

Enflasyonun artık sadece “bir miktar yüksek”

Fed, enflasyonun artık sadece “bir miktar yüksek” olduğunu söyledi; bu, yükselen fiyatlara karşı verdiği savaşın büyük bölümünde kullandığı enflasyonun “yüksek” olduğu değerlendirmesinden önemli bir düşüş.

Buna ek olarak Fed, “enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli” olduğunu belirten ifadeyi kaldırdı ve yerine politika yapıcıların artık “Kongre'nin istikrarlı fiyatlarla tutarlı bir şekilde azami istihdamı sürdürme görevini içeren ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli” olduğunu kabul etti.

ABD merkez bankacıları, para politikasının ekonomiyi etkileme süresini hesaba katmak için enflasyonun hedeflerine dönmesinden önce borçlanma maliyetlerini düşürmenin uygun olacağını söyledi.

Fed'in son politika açıklamasında belirttiğine göre, şu ana kadar ekonomi “sağlam bir hızda genişlemeye devam etti” ve “istihdam artışları ılımlı” olsa da, işsizlik oranı “düşük kalmaya devam ediyor”

Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirildi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.