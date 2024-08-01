BOJ'un faiz artırımlarında duraklama beklentisi riskleri azaltır mı?

PGIM Fixed Income'ın yorumuna göre, Japonya Merkez Bankası yurt içinde daha yüksek faiz oranlarının gerekli olduğuna dair bir inanç sıçraması yaptı.

Japon hanehalkı, artan enerji ve ithalat fiyatlarından kaynaklanan çifte darbe nedeniyle yaşam maliyetinde keskin bir artışla karşı karşıya.

“Uzun süredir çok düşük bir enflasyon dengesinde sıkışıp kalan Japonya'da, hızlı normalleşmenin kendi kendini idame ettiren iç talepteki canlanmayı söndürme riski var” değerlendirmesini yapan PGIM, faiz oranlarının yılın geri kalanında duraklayacağı görüşünde.

PGIM, Haziran 2025'te BOJ'un niceliksel sıkılaştırmasının gözden geçirilmesiyle, daraltmanın finansal koşullar üzerindeki etkisinin marjinal olduğuna karar verilirse, tahvil alımlarında daha fazla azalma görülebileceğini de vurguladı.

BOJ'un faiz artırımı Japon hisseleri için riskler oluşturabilir

BlackRock Yatırım Enstitüsü APAC ve Orta Doğu yatırım stratejisti Ben Powell, Japonya Merkez Bankası'nın son politika değişikliğinin, yüksek faizlerin borçlanma maliyetlerini artırması ve şirket kârlarını azaltması durumunda Japon hisse senetleri için yakın vadeli riskler oluşturabileceğini savundu.

Yine de Powell, Tokyo hisselerinde ‘ağırlığını artır’ tarafında kalmayı ve bunları döviz dalgalanmalarına karşı korumasız tutmayı öneriyor.

Powell, “Ücret artışları ılımlı enflasyona ve kurumsal fiyatlandırma gücüne yansıyarak uzun vadeli stratejik ufuktaki iyimserliğimizi güçlendiriyor” dedi.