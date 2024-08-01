Singapur'un altın rezervi 24 yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadı

Dünya Altın Konseyi'nin haziran ayında yayınladığı bir rapora göre, 2023 yılında merkez bankaları rezervlerine 1.037 ton altın ekleyerek bir önceki yılki 1.082 tonluk rekorun ardından ikinci en yüksek seviyeye ulaştı.

WGC'nin ayrı bir raporunda, bu yılın ikinci çeyreğinde merkez bankalarının altın talebinin yıldan yıla hafif bir artış gösterse de çeyrek bazda %39 düştüğü belirtildi.

Singapur’un altın rezervleri ise 2000 yılından bu yana en düşük seviyesinde oluştu.