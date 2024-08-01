Temel metal fiyatları, Fed'in eylülde faiz indirimi sinyali vermesiyle yükseldi

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.07'de %0,1 artarak 9.235,50 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül ayı bakır kontratı, %1,8 artarak 74.910 yuan/tona (10.362,00 dolar) çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell dün, ABD ekonomisi beklenen yolu izlerse faiz oranlarının eylül ayında düşürülebileceğini söyledi.

Bakır fiyatları, Çin'den gelen zayıf talep ve yüksek stok nedeniyle mayıs ayı sonlarında rekor seviyeye ulaştıktan sonra %17 düştü.

Analistler, daralan ihracat paritesi ve azalan stok konusunda bazı olumlu işaretler olduğunu ve bunun fiyatları desteklediğini söyledi.

LME'de alüminyum %1,2 artışla 2.317,50 dolar/tondan, çinko %0,7 artışla 2.694 dolar/tondan, kalay yatay seyrederek 30.065 dolar/tondan, kurşun %0,3 artışla 2.089,50 dolar/tondan, nikel ise %0,3 düşüşle 16.555 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum %1,3 artışla 19.240 yuan/tondan, çinko %0,7 artışla 22.805 yuan/tondan, kalay %2,5 artışla 250.080 yuan/tondan, nikel %2 artışla 132.330 yuan/tondan ve kurşun %0,5 artışla 18.855 yuan/tondan işlem gördü.