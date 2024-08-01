Fransa’nın dev bankası Societe Generale analistleri şaşırttı

Fransa'nın piyasa değeri açısından üçüncü büyük bankası Societe Generale ikinci çeyrekte beklenenden daha iyi bir performans gösterdi

Societe Generale, ikinci çeyrek grup net gelirinin bir önceki yıla göre %24 artışla 1,11 milyar Euroya yükseldiğini duyurdu. Analistler ise 973 milyon Euro kar bekliyorlardı.

Dönem içindeki gelirler %6,3 artışla 6,69 milyar Euroya ulaşarak 6,59 milyar Euroluk medyan ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Grubun risk maliyeti ya da geri ödenemeyecek krediler için ayrılan para 387 milyon Euro ile 2023 seviyesinin iki katından fazla ancak beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.