Societe Generale 2024 hedeflerini yineledi

Societe Generale yaptığı açıklamada, net kârının bir önceki yılın aynı dönemindeki 868 milyon Euro'ya kıyasla 680 milyon Euro olduğunu söyledi. Buna, Fas'taki varlıkların satışına ilişkin son anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve esas olarak şüpheli kredilere ilişkin karşılıklardan kaynaklanan daha yüksek risk maliyeti de dahildir.

Çeyrek geliri %0,4 düşüşle 6,64 milyar euro'ya geriledi.

Genel Müdür Slawomir Krupa, "Fransa'da bireysel bankacılığın toparlanması, geçen çeyreğe kıyasla net faiz gelirindeki artışla devam ediyor" dedi.

Visible Alpha anketine katılan analistler Societe Generale'in 6,38 milyar euro gelirle 475,7 milyon euro net çeyrek kârı açıklamasını bekliyordu.

Banka, bankalar için önemli bir karlılık ölçütü olan maddi özkaynak karlılığının %6'dan fazla olması ve gelir büyümesinin %5 veya üzerinde olması yönündeki tüm yıl hedeflerini teyit etti.