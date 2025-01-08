Whatnot, 265 milyon dolar yatırımla 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı

E-ticaret ile canlı yayınları birleştiren canlı yayın alışveriş trendi, dünya genelinde hızla büyümesini sürdürüyor. Kullanıcıların, canlı videolar aracılığıyla elektronik cihaz, kitap, giyim ürünleri ve koleksiyonerlere yönelik niş ürünleri satmasına olanak tanıyan canlı yayın alışveriş platformu Whatnot, E serisi finansman turunda 265 milyon dolar toplayarak, 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Avustralya’da faaliyete geçecek

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre yatırım, ABD'de canlı alışverişin büyüme potansiyelini vurguluyor. Toplanan yatırım, Whatnot'ın odak alanı olan koleksiyon ürünleri ve niş ürünlerde daha fazla yenilik yapılmasına olanak tanıyacak. Bu doğrultuda yeni sermaye özellikle sanat, golf ve niş ürünler dahil olmak üzere daha fazla kategoriye genişlemeye tahsis edilecek. Whatnot ayrıca satıcıların işlerini büyütmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli yeni araçlar üzerinde çalışıyor.

Canlı yayın alışveriş platformu önümüzdeki ay Avustralya’da da faaliyete geçecek. Uygulama, şu anda ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika'da mevcut.

Grant LaFontaine ve Logan Head tarafından 2019 yılında ABD’de kurulan Whatnot, koleksiyonerlere yönelik niş ürünler için geliştirilmişti. Şirket, moda ve güzellik ürünlerine odaklanan rakiplerinden bu doğrultuda farklılaşıyor. Başlangıçta spor ürünleri, aksiyon figürleri, çizgi romanlar ve hatıra eşyalarına odaklanan canlı yyaın alışveriş platformu, zamanla aksesuarlar, giyim tekstil ürünleri, elektronik cihaz ve canlı bitkiler gibi çeşitli kategorilerde genişledi.