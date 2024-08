Wyndham yılın ilk yarısında Türkiye ve EMEA’da güçlü büyümeye devam etti                   

Wyndham Hotels & Resorts, 2024 yılının ilk yarısında EMEA bölgesinin Türkiye, Fransa, Almanya, Hindistan ve Birleşik Krallık gibi önde gelen pazarlarında yeni açılışlara ve girişimlere imza atmaya devam etti. Şirket bu dönemde EMEA genelinde 22 yeni otel açarak yaklaşık 1.400 odayı bölgedeki portföyüne ekledi.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Gözde turizm merkezlerine, gelişmekte olan destinasyonlara ve deneyim odaklı gezilere yönelik talebin artışıyla birlikte tatil ve iş amaçlı seyahatler yükselişini sürdürdü. Bölgedeki güçlü varlığımızı daha da ileri noktalara taşımaya devam ediyoruz. Wyndham Avantajı’nı da eklediğinizde, büyümemizin hem otel sahiplerimiz hem de misafirlerimiz açısından yeni fırsatlar yarattığına inanıyoruz” dedi.

EMEA’daki açılışların yarısı Türkiye’de

Wyndham’ın Türkiye’de açık ve faal durumdaki otel sayısı ilk yarıdaki açılışlarla birlikte 120’ye yaklaştı ve şirketin tesis sayısı bazında ülkedeki en büyük uluslararası otel şirketi olma konumunu güçlendirdi.

Wyndham’ın yılın ilk yarısında EMEA genelinde açtığı 22 yeni otelin 11’i Türkiye’de yer alıyor. Bu açılışlarla ilgili bazı detaylar aşağıda sıralanıyor;

Üst segmentteki Dolce Hotels and Resorts by Wyndham markası, her şey dahil konseptindeki 155 odalı Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı’nın açılışıyla Türkiye pazarıyla buluştu. Misafirlere özel plajı, güzel bahçeleri, birinci sınıf toplantı alanları, fitness ve spa merkezleri ve Akdeniz mutfağında uzmanlaşan restoranıyla öne çıkan Dolce by Wyndham Çeşme Alaçatı’ya ek olarak, şirketin Çeşme’deki üçüncü oteli olan La Quinta by Wyndham Çeşme de yılın ilk yarısında Wyndham’ın portföyüne eklendi. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da açılan iki otel ile Türkiye pazarına giren Trademark Collection by Wyndham markası, 2024’ün ilk yarısında İzmir’in Menemen ilçesinde açılan FT Lotus Thermal Hotel & Spa, Trademark Collection by Wyndham ve Ankara’nın kalbi Çankaya’da açılan Boreas Hotel, Trademark Collection by Wyndham ile büyümeye devam etti.

Wyndham, Türkiye’deki termal otel portföyünü Ramada Resort by Wyndham Pamukkale Thermal ve Ramada Resorts by Wyndham Thermal Sapanca'nın açılışıyla genişletmeyi sürdürdü.

Muğla'nın Fethiye, Dalaman ve Datça ilçeleri, Ramada by Wyndham Fethiye Ölüdeniz, Ramada by Wyndham Dalaman ve Wyndham Datça Perili Bay otellerinin açılışıyla Wyndham’ın Türkiye’deki destinasyon portföyüne ekledi.

Ramada ve Ramada Encore by Wyndham markaları, Ramada Encore by Wyndham İstanbul Arnavutköy ve Ramada by Wyndham Karacabey'in açılışıyla İstanbul ve Bursa'da da büyümeye devam etti.

Global proje stoku üst üste 16 çeyrek büyüdü

Wyndham Hotels & Resorts’un global proje stoku, 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla üst üste 16’ncı çeyrekte de büyüme kaydetti. EMEA bölgesinde oda başı gelirler, 2024’ün ikinci çeyreğinde sabit kur bazında yüzde 15 arttı.

Avrupa turizm sektöründeki toparlanma 2024 yılının ikinci çeyreğinde de devam etti. Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı bölge genelinde yüzde 12, konaklanan gece sayısı ise yüzde 10 oranında artarak 2019 seviyelerinin üzerine çıktı. Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Birliği (IATA), Avrupa’daki hava trafiğinin 2024 yılı tamamında yüzde 5.9, 2025 yılında ise yüzde 5.5 oranında artmasını bekliyor.

Yeni pazarlara girerek, markalarını yeni pazarlarla buluşturarak ve mevcut markalarının portföylerini genişleterek EMEA’da büyümeye devam eden Wyndham’ın yılın ilk yarısında imza attığı diğer bazı önemli açılışlar ve girişimler aşağıda sıralanıyor:

Wyndham Wroclaw Old Town baştan aşağı renovasyondan geçerek Polonya’nın turistik kentindeki en büyük otel olma niteliği kazandı. 2024’ün Nisan ayında tamamlanan renovasyon sonucunda otelin oda kapasitesi 152 odanın eklenmesiyle 357’ye ulaştı.

Birleşik Krallık pazarına geçtiğimiz yıl giren Super 8 by Wyndham markası, Super 8 by Wyndham Durham’ın açılışıyla büyümeye devam etti. Bu tesis aynı zamanda Wyndham’ın sürdürülebilirlik programı Wyndham Green’in yüksek seviyesi olan 5’inci seviyeye şimdiden ulaşmış durumda.

Wyndham Hindistan pazarında The Earth Amritsar, Trademark Collection by Wyndham; Ramada Encore by Wyndham Udaipur Roopnagar ve Ramada by Wyndham Gorakhpur Gorakhnath Mandir Road otellerinin açılışıyla büyümeye devam etti.

Paris’in yanı başında ve dünyaca ünlü Versay Sarayı’na birkaç dakika mesafede yer alan 178 odalı lüks resort tesis Dolce by Wyndham Versailles – Domaine du Montcel’in açılışı gerçekleşti. Otelin 14 hektar alana yayılan bahçeleri, iki restoranı, harika bir terası bulunan bir barı, 18 toplantı odasını barındıran birinci sınıf bir konferans merkezi ve tam donanımlı bir spa ve wellness merkezi bulunuyor.

Şirketin tasarım odaklı markalarından TRYP by Wyndham’a, otel sahiplerinin gerekli güncellemeleri bütçe dostu bir şekilde gerçekleştirmelerine ve her bir otelin kendine özgü karakterini korumalarına olanak tanıyacak şekilde, yeni ve şık bir görünüm kazandırıldı.