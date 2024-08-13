Yalçın Boru’dan 10 milyon euroluk yatırım

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Ankara merkezli 34 yıllık firma olan Doğan Jeotermal Şirketler Grubu, 1997 yılında başladığı bölgesel ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olan ön izolasyonlu borular ve ek parçalarının üretimini Yalçın Boru markası ile Romanya’da da yapacak. Bu amaçla Yalçın Boru Romania SRL firması kuruldu. Şirket ilk etapta 10 milyon euro tutarlı yatırım gerçekleştirecek.

Doğan Jeotermal Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Tolgay Benderli 1990 yılından bu yana yenilenebilir enerji, elektrik ve ısı enerjisi üretimi konusunda mühendislik dahil anahtar teslimi üretim yaptıklarını bildirdi.

Dünya çapında 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor

Yalçın Boru’nun başta Romanya ve Avrupa Birliği olmak üzere dünya çapında 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Tolgay Benderli,

“Doğu Avrupa ve Balkanların en önemli ticaret ve iş merkezi konumunda olan Romanya, başta Bükreş olmak üzere birçok şehrinde mevcut kurulu bölgesel ısıtma sistemlerinin kapasitesi ile bu konuda Avrupa'nın en önde gelen ülkelerinden bir tanesidir” dedi.

Yatırımla ilgili Bükreş’te gerçekleştirilen toplantıya; Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Buzau Belediye Başkanı Constantin Toma, Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri M. Naci Akdoğan, TİAD Başkan Yardımcısı Gürsel Öztürkmen, Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, Yalçın Boru Genel Müdürü Ali Sarıkaya ve Romanya Bölgesel Isıtma Müteahhitler Birliği yetkilileri katıldı.