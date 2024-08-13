Japonya'da üretici fiyatlarında yükseliş hızlandı

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) bildirdiğine göre, Japon firmaların mal ve hizmetler için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI) bir önceki yıla göre yüzde 3,0 arttı.

Haziran ayında fiyatlar yüzde yüzde 2,9 artmıştı. Temmuz ayı için yüzde 3 artış bekleniyordu.

Zayıf yen'in enflasyon üzerindeki etkisinin bir yansıması olarak, ithal malzemelerin yen cinsinden maliyetlerinde yüzde 10,8'lik bir artış gösterdi. Elektrik, gaz ve su girdi maliyetleri bir yıl öncesine göre yüzde 6,7 arttı.

Yen'in düşüşü enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdı

Yen'in bu yılki düşüşü, hammadde, gıda ve yakıt ithalat maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, bankanın 31 Temmuz'da gösterge faiz oranını artırmasının ardından, fiyatlar ve büyüme görünümü gerçekleşirse yetkililerin faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini söyledi.