Yapı Kredi Mobil'de, “Düzenli Para Getir” fonksiyonu devreye alındı

Yapı Kredi, hayata geçirdiği “Düzenli Para Getir” fonksiyonu ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Yapı Kresi, “Para Getir” fonksiyonunun otomatik olarak, düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan sektördeki ilk kurum oldu.

Fark yaratan hizmetlerle sektörde ilklere imza atmaya devam ediyoruz

Söz konusu bu özellik ile mevcuttaki açık bankacılık hizmetini bir adım öne taşıdıklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sektörün öncü kurumu olarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarını kolaylaştırmak adına yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Mevcut açık bankacılık hizmetimizle müşterilerimizin farklı bankalardan Yapı Kredi’ye para transferi yapmalarını sağlıyorduk. Şimdi ise müşterilerimize sunduğumuz ‘Düzenli Para Getir’ fonksiyonu sayesinde bu hizmeti bir adım öteye taşıyoruz. Öncü vizyonumuzun bir ürünü olarak ortaya çıkan yeni fonksiyonumuz sayesinde müşterilerimiz, diğer bankalarda bulunan gelirlerini her ay düzenli bir şekilde Yapı Kredi’ye aktarabilecekler. ‘Düzenli Para Getir’ fonksiyonunu, Yapı Kredi Mobil içerisinde yer alan Maaşım+ platformunda, Yapı Kredi’de maaş müşterisi olmayan kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına yönelik özel bir şekilde konumlandırdık. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırabilmek adına sunduğumuz yenilikçi adımımız ile kullanıcılarımızın finansal yönetimini daha erişilebilir hale getiriyoruz. Yapı Kredi olarak bu hizmetle sadece finansal süreçleri kolaylaştırmakla kalmayıp maaş müşterimiz olmayan kullanıcılarımızın ana bankası olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, sektörümüzde bu işlemin düzenli talimat ile gerçekleştirilmesine olanak sağlayan ilk kurum olmanın gururunu da yaşıyoruz. Her zaman bir adım önde olma hedefiyle, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya ve süper uygulamaya dönüştürdüğümüz Yapı Kredi Mobil’e hayata değer katan yenilikler eklemeye devam edeceğiz.”