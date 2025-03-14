Yapı Kredi Portföy’ün yeni tematik fonu sağlık sektörüne yatırım imkanı sunuyor

YSO fonunun ana yatırım stratejisi kapsamında; fon toplam değerinin yüzde 80'i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren ya da sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ürün veya hizmet sağlayan yerli ya da yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli veya yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, ilgili temaya uygun yerli yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacak.

Küresel sağlık sektörü yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor

Tematik fonların; yatırımcılara, yükselen sektörlerdeki büyümeye ortak olma fırsatı sunduğunu dile getiren Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker şunları söyledi:

“Yenilikçi tematik fonların, tek bir sektörü odağına alan stratejilerle alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıktığı son günlerde Yapı Kredi Portföy olarak, yatırımcılarımız için farklı stratejilere sahip, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, son olarak YSO koduyla Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon’umuzu nitelikli yatırımcılarla buluşturduk. Özellikle pandemi ile küresel çapta yükselişe geçen sağlık sektörü, yapay zekâ gibi son teknolojik gelişmelerin desteğiyle birlikte önemli bir büyüme potansiyeline sahip, bu durum aynı zamanda yatırımcılar için getiri fırsatı da sunuyor. Yapı Kredi Portföy olarak, uzman yöneticilerimiz ve yenilikçi bakış açımız ile sektörde bir adım önde olmayı ve yatırımcılarımıza yeni fırsatlar sunmayı sürdüreceğiz.”