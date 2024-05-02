Yapı Kredi'den ilk çeyrekte 10,3 milyar lira net kâr

Yapı Kredi, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre, bankanın ilk çeyrek net karı 10,3 milyar lira olurken, toplam nakdi kredi hacmi, 2023 yıl sonuna göre yüzde 17'lik artışla 1,1 trilyon liraya, aktif büyüklüğü 2,1 trilyon liraya ulaştı.

Toplam müşteri mevduat hacmini 2023 yıl sonundan bu yana yüzde 12 artışla 1,2 trilyon liraya yükselten Yapı Kredi'nin öz kaynak karlılığı da yüzde 23,2 olarak gerçekleşti.

Sermaye tarafında ise nisan ayında tamamlanan 500 milyon dolar ilave Tier-1 tahvil ihracıyla düzeltilmiş konsolide sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 15,7 seviyesinde güçlü kaldı.

2023 yılını değerlendiren Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, 2024'ün ilk çeyreğinde TL kredilerde büyümelerinin yüzde 17, yabancı para cinsinden kredilerde büyümelerinin ise yüzde 9 olduğunu belirtti.

Özel bankalar arasında pazar payı kazanımlarını sürdürdüklerini anlatan Erün, "Aynı dönemde, TL müşteri mevduatlarımız da yüzde 8 oranında yükseldi ve özel bankalar içerisinde pazar payımız 70 baz puan artarak yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ayrıca, tüm işletmelerimize desteğimizin bir göstergesi olan üye iş yeri cirosu pazar payında da sektörde yüzde 16,5 ve özel bankalar arasında ise yüzde 24,1'lik pazar payımızla sektörümüze liderlik ettik." ifadelerini kullandı.

"2 milyar dolarlık fonlama sağladık"

Yılın ilk 3 ayında gerçekleştirdikleri uluslararası işlemlere değinen Erün, şöyle devam etti: "Yılın hemen başında sağlıklı bilanço yapımızı daha da iyileştirmek adına başarıyla tamamladığımız 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına, yurt dışı yatırımcılardan 2,4 milyar doların üzerinde talep geldi. Yine yılın ilk çeyreğinde talep toplama sürecini gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracımızda da yoğun bir talep ile karşılaştık. Tüm bu işlemlerle birlikte son 8 ayda yurtdışı piyasalarından 2 milyar dolarlık fonlama sağlamış olduk. Uluslararası işlemlerimize gösterilen bu yüksek ilgi ile ekonomimize ve bankamıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koymuş olmanın gururunu yaşadık."