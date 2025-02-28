Yapı Kredi, İhracatın E-Hali programını başlattı

Yapı Kredi, “İhracatın E-Hali” programını Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşen bir etkinlikle başlattı. Etkinlikte; e-ticaret, e-ihracat, lojistik operasyon yönetimi ve dijital pazarlama yönetimi gibi firmalar için son derece kritik konular ele alındı.

"E-ihracat yapan firmaları güçlü bir şekilde destekliyoruz"

Dijital dönüşümün hızla arttığı günümüzde, başarı için e-ticaretin gücünü anlamanın ve verimli kullanmanın kritik öneme sahip olduğuna değinen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

“Firmaların fiziki ve coğrafi sınırlamalara tabi olduğu dönemler artık geride kaldı. Bu anlamda dijitalleşme ile hız kazanan e-ihracat, firmalarımız için sınırları ortadan kaldırarak, küresel pazarlarda rekabet etme imkânı sunuyor. E-ihracat, firmalar için adeta geleneksel ticaretin dar sokaklarından çıkıp, küresel ticaretin otoyollarına açılan bir kapıya benziyor. Dijital pazaryerleri, akıllı lojistik çözümleri ve online ödeme sistemleri sayesinde artık firmalar, büyük bir şirketin sahip olduğu olanaklara çok daha düşük maliyetlerle erişebiliyor. Küresel ticaretin bu yolculuğunu keşfetmeyi başaran firmalar, rakiplerinden birkaç adım öne geçerek rekabette de avantaj kazanıyor. Yapı Kredi olarak, İhracatın E-Hali programımız ile bu dönüşüme öncülük ediyoruz. Amacımız, ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalarımızın ihtiyaç duyduğu uçtan uca çözümleri sağlamak, finansman desteğimizle onlara güvenli bir yol haritası sunmak ve ihracat ödemelerini Yapı Kredi güvencesiyle en verimli şekilde yönetmelerine yardımcı olmak. Bu program kapsamında, sektörlerinde lider iş ortaklarımızla birlikte firmalarımıza e-ihracat, lojistik, ödeme çözümleri ve dijital pazarlama gibi kritik alanlarda fayda yaratacağız. Önümüzdeki dönemde programımızı farklı şehirlerimize de taşıyarak, ticaretin dijitalleştiği günümüz dünyasında daha çok firma ile buluşup kendilerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.”