Yeşil Çevre, yeşil mutabakat için anahtar olacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, ortaklarının katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Olağan Mali Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurulda Yeşil Çevre’nin 2022 yılı faaliyet raporu değerlendirildi, 2023 maliyet hesaplamaları ve genel bütçesi istişare edildi. Yurtdışı programı nedeniyle Genel Kurul’a mesaj gönderen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, “Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifimiz, geride kalan 25 yılda sadece atık suların arıtıldığı bir kuruluş olmanın da ötesine geçerek, gerek Bursa’mız gerekse de ülkemiz adına örnek bir model olmayı başarmıştır. Kapasite artışının yanı sıra birçok projeyi destekleriniz ile hayata geçirdik. Çamur yakma tesisimizde oluşan atık ısıyı çamur ön kurutmada kullanarak doğalgazdan önemli oranlarda tasarruf sağladık. Katı atık toplama ve ayırma tesisi ile güneş enerjisi gibi günümüz koşullarında daha da önemli hale gelen yatırımları da hızla devreye alarak fark oluşturmayı sürdüreceğiz. Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sürecinde anahtar rol üstlenen Kooperatifimiz, yeni yatırımlarla hizmet ağını daha da genişletecek” ifadelerini kullandı.

"Rol Model Olmayı Sürdürüyoruz"

Genel Kurulu değerlendiren Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın ise “Kararların oy birliğiyle alınması, Yeşil Çevre’ye, yönetim kuruluna ve idareye olan güvenin en güzel göstergesidir. Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği projeler ve verdiği hizmetler dikkate alındığında sadece ülkemizde değil, dünya çapında da rol model bir kooperatifiz. Yeşil Çevre; yatırımlarını kendi imkanlarıyla yapabilen, istikrarlı şekilde faaliyetlerini sürdürebilen, yönetiminde sanayici ile mülki idare ve yerel yöneticileri buluşturan yapısıyla önemli bir model olmaya devam ediyor” diye konuştu.