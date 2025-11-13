Yeşilova Holding, global ayak izini büyütmeye hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Yeşilova Holding, 9 şirketi, 2.000’e ulaşan çalışanı, Bursa’daki üretim üsleri ve Almanya’daki ticari yapılanmasıyla Türkiye sanayisinin önemli gruplarından biri konumunda. Yeşilova Holding İcra Kurulu Başkanı Yalçın Yeşilova, grubun 50 yıllık dönüşüm sürecini ve geleceğe dönük yol haritasını şöyle özetledi: “Mobilite sektörlerine odaklanan, uçtan uca çözüm tasarlayan ve üreten tek Türk alüminyum şirketiyiz. Avrupa’da ise bu yetkinliğe sahip sekiz firmadan biriyiz. Ekstrüzyon ve dökümde hassas toleranslı, özel alaşımlı ve nitelikli ürünler üretiyoruz. Alüminyum profil ve döküm parçalarını tek çatı altında üreten, bunları birleştirme teknolojisine sahip Avrupa’daki üç firmadan biriyiz. Raylı sistemlerde beş kıtaya ihracat yapan, dünyanın önde gelen tren üreticilerinin stratejik iş ortağı konumundayız. Ayrıca Türkiye’nin hızlı tren projesinde, tüm iç aksamların tasarımı, üretimi ve montajı Yeşilova tarafından yürütülmektedir.”

Yeşilova markası altında yeni dönem

Geçtiğimiz yıl başlattıkları marka dönüşümüyle Yeşilova Ekstruzyon, Yeşilova Döküm ve Yeşilova Otomotiv markalarını tek çatı altında topladıklarını hatırlatan Yalçın Yeşilova, Turquality programına dahil olarak global marka olma yolunda önemli bir adım attıklarını belirtti. Yeşilova, Avrupa, Asya ve Amerika’da iş geliştirme faaliyetlerini artırdıklarını bildirdi. Son 5 yılda önemli kapasite artışlarına imza atan Yeşilova Holding, ekstruzyon üretim kapasitesini 30 bin tondan 50 bin tona, otomotiv üretimini iki katına, raylı sistemlerdeki üretim kapasitesini de üç katına çıkardı. Avrupa pazarına yakın olmak amacıyla Almanya’da ofis açtıklarını belirten Yeşilova, globalleşme adımlarının devam edeceğini söyledi.

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odakta

Yalçın Yeşilova, son iki yılda gerçekleştirilen GES yatırımları ile grubun enerji yoğunluğunu yüzde 31, emisyon yoğunluğunu yüzde 29 oranında düşürdüklerini, su kullanımında ise yüzde 45 verimlilik sağladıklarını ifade etti. Grubun, 2045 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda planlı ve programlı biçimde ilerlediğini sözlerine ekledi.

Çıraklık hikayesinden dünya markasına 50 yıllık yolculuk

Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, 1970’li yıllarda başlayan girişimcilik hikayesini anlattı. Henüz 19 yaşında başladığı iş hayatına 1975’te Can Alüminyum’u kurarak ilk adımı attığını belirten Yeşilova, 1985’te Canel Otomotiv’i kurdu. 1990’da kurulan Cansan Alüminyum’un yıllık 50 bin tonluk kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen entegre tesislerinden biri haline geldiğini belirten Yeşilova, 2008’de Can Metal ile basınçlı döküm üretimine, 2018’de ise Canray Ulaşım ile raylı sistem sektörüne adım attıklarını belirterek, “Canray bugün milli vagon projelerinde yer alıyor, üretiminin yüzde 80’inden fazlasını dünya devlerine ihraç ediyor” dedi. Grubun 2011’de kurulan çatı kuruluşu Yeşilova Holding, 2015’te Türkiye alüminyum sektöründe ilk Ar-Ge merkezi unvanını aldı. “Bir çırak olarak başladığımız yolculukta bugün Türkiye’nin saygın sanayi kuruluşlarından biri olduk” diyen Ali İhsan Yeşilova, “Başarımızın temelinde çalışkanlık, inanç ve yenilikten vazgeçmemek var” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.