Yılmaz Karamürsel, ODE Yalıtım İnsan & Kültür Direktörü oldu

İnsan Kaynakları alanın deneyimli isimlerinden Yılmaz Karamürsel, ODE Yalıtım İnsan & Kültür Direktörü olarak görev alacak.

Yılmaz Karamürsel kimdir?

Yılmaz Karamürsel, Bursa Işıklar Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'ndan Topçu Teğmen olarak mezun olduktan sonra, Üsteğmen olarak görev yaptığı dönemde 1997 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Organizasyon Bölümünde "Toplam Kalite Yönetimi Liderlik Anlayışı" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1998 yılında profesyonel hayatına Eczacıbaşı Topluluğu’na bağlı Eczacıbaşı Baxter’da Sosyal İşler Şefi olarak başlayan Yılmaz Karamürsel, daha sonra Eczacıbaşı İlaç Sanayi, Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri ve Eczacıbaşı Özgün Kimya şirketlerinde İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yaptı.

2008 yılında Eczacıbaşı Zentiva Sağlık Ürünleri’nin Lüleburgaz ve Çerkezköy Üretim Tesislerinden sorumlu İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü olarak atanan Yılmaz Karamürsel, Zentiva’nın şirket satın alma ve entegrasyon süreçlerinde insan kaynakları lideri olarak görev aldı.

2010 yılında Sanofi’nin Zentiva’yı dünya genelinde satın almasıyla birlikte, Sanofi’de Endüstriyel Operasyonlar İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmaya başladı.

2015 yılında Sanofi’de İnsan Kaynakları İş Ortağı Müdürü olarak atanan Yılmaz Karamürsel, ekibiyle birlikte Endüstriyel Operasyonlar Turkuaz Jenerasyon Değişim ve Gelişim Projesini yönetti. Ayrıca, Çoklu Beceriye Sahip Operatörler Yetiştirme, Shadowing Eğitim Modeli, PAYE Yetenek Yönetimi ve Lüleburgaz Site Leadership Development Program gibi birçok kültürel gelişim projesine liderlik etti.

2020 yılında Polisan Kansai Boya Şirketi’ne katılan Yılmaz Karamürsel, insan kaynakları direktörlüğünü kurdu ve birçok projeyi yönetti. Bu projeler arasında Yeniden Yapılanma, Genç PKB Yetenek Yönetimi, Yalın 6 Sigma & Kaizen Programı, Esnek Yan Haklar, Puzzle Öğrenen Organizasyon ve İşveren Markası geliştirme yer aldı. 2022 yılında Boya Sektörü’nde Happy Place to Work ödülünü kazandı. 2023-2024 yıllarında BOSAD İnsan Kaynakları, Mesleki Eğitim ve İSG Komitesi Başkanlığı yaptı.

2025 yılı başında ODE Yalıtım’a İnsan ve Kültür Direktörü olarak katılan Yılmaz Karamürsel, ODE’nin 40. yılına özel 40VD²K verimlilik, dijital ve kültürel dönüşüm projelerinde değer yaratmayı ve ODE’nin global marka yolculuğuna destek sağlamayı hedefliyor.