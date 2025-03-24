  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Rubio, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e desteği vurguladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, Netanyahu ile telefonda görüştü.

Görüşmede ele alınan konular

Görüşmede, İran kaynaklı tehditlere değinerek ABD yönetiminin Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeye yönelik kararlılığını ileten Rubio, ülkesinin İsrail'e verdiği desteği vurguladı.

Rubio ayrıca İsrail'in Gazze'de devam eden askeri operasyonlarını ve esirlerin serbest bırakılması çabalarını ele aldı.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyorAvrupa borsaları pozitif seyrediyorFinans
Netanyahu'dan Türkiye konulu acil toplantı kararı: Çatışma ihtimali kaçınılmazNetanyahu'dan Türkiye konulu acil toplantı kararı: Çatışma ihtimali kaçınılmazDünya

 

Dünya
ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı
ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı
Papa'nın hastanede yattığı sırada iki kez ölümden döndüğü belirtildi
Papa'nın hastanede yattığı sırada iki kez ölümden döndüğü belirtildi
Bloomberg yazdı: Wall Street'in Türkiye'ye güveni 30 dakikada altüst oldu
Bloomberg yazdı: Wall Street'in Türkiye'ye güveni 30 dakikada altüst oldu
Hamas; Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için gösteri çağrısında bulundu
Hamas; Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için gösteri çağrısında bulundu
İsveç'te gıda boykotu: "Kaybedecek bir şeyimiz yok”
İsveç'te gıda boykotu: "Kaybedecek bir şeyimiz yok”
Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!
Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!