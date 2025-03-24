ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, Netanyahu ile telefonda görüştü.

Görüşmede ele alınan konular

Görüşmede, İran kaynaklı tehditlere değinerek ABD yönetiminin Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmeye yönelik kararlılığını ileten Rubio, ülkesinin İsrail'e verdiği desteği vurguladı.

Rubio ayrıca İsrail'in Gazze'de devam eden askeri operasyonlarını ve esirlerin serbest bırakılması çabalarını ele aldı.