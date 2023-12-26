Yılnak 50. yılını kutladı

ANKARA (EKONOMİ) - Alp Özler 2023 Yılı İstişare ve Değerlendirme Çalıştayı kapsamında Türkiye genelinde faaliyet gösteren çalışanlarla bir araya gelinerek yıl değerlendirmesi yapıldı.

Grup bünyesindeki proje ve ağır taşıma hizmetleri veren Yılnak’ın 50. kuruluş yıldönümü de kutlandı.

Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, grubun öncü ve köklü yapısının bir parçası olarak 2024 ve gelecek yıllar için inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı daha iler noktalara taşıma kararı aldıklarını bildirdi.