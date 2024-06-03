Yılnak Breakbulk Europe’ta Türkiye’yi temsil etti

HÜSEYİN GÖKÇE-ANKARA

Yılnak, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Rotterdam'ın ev sahipliğini yaptığı Breakbulk Europe fuarına katıldı. Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, uluslararası taşımacılık, ağır yük ve proje taşımacılığı alanında Avrupa’nın en önemli fuarlarından biri olan ve her yıl 120'den fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getiren Breakbulk Europe’ta büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmekten gurur duyduklarını belirten Ömer Gece,

“Breakbulk Europe, proje taşımacılığı ve ağır yük sektöründe faaliyet gösteren firmalar için çok önemli bir buluşma noktası. Bu yıl fuarda gördüğümüz yoğun ilgi, sunduğumuz hizmetlerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Mühendislik ekibimizle, sürekli yatırım yaptığımız araç ve makine parkımızla, ağır ve gabari dışı yük taşımacılığında müşterilerimize en iyi çözümleri sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.