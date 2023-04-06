Yunanistan’daki Pilos Marina’yı D-Marin dönüştürecek

Yunanistan’daki Pilos Marina’nın dönüşüm sürecini D-Marin üstlenecek. D-Marin, TEMES S.A. ile gerçekleştireceği ortaklık kapsamında Pilos ve Mesinya bölgesine milyonlarca euroluk yatırım yapacak.

D-Marin, bu ortaklık kapsamında yapacağı çalışmalarla Pilos’ta, Yunanistan’ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından seçkin misafirlerin yatçılık deneyimini zenginleştirmek üzere tasarlanmış birinci sınıf ve modern bir tesis hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sayede Pilos Marina, D-Marin’in müşteri hizmetleri odaklı yaklaşımından, lüks tesislerinden ve dijitalleşme ile inovasyon alanlarında 10 milyon euroyu aşkın yatırımlarından faydalanabilecek.

Lokasyon sayısı 20’ye ulaştı

Pilos ile birlikte D-Marin’in marina sayısı 20 lokasyona ulaştı. D-Marin’in Pilos’un yanı sıra Yunanistan’da üç diğer seçkin marinası daha bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz altı ay içinde satın aldığı dört yeni marinayla da İtalya ve İspanya pazarlarına giriş yaptı.

Toplam uzunluğu 30 metreye kadar olan 129 teknenin bağlanabileceği Pilos Marina, özellikle yerel balıkçı filosuna yönelik pontonlar da içerecek. Navarino Körfezi’nde yer alan marina, rüzgâra karşı oldukça korunaklı bir konumda bulunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan D-Marin CEO’su Oliver Dörschuck, “Mesinya bölgesi Akdeniz’in en iyi yatçılık merkezlerinden biri olma potansiyeli taşıyor. Saygın ortağımız TEMES ile birlikte burada sunulan hizmetleri dönüştürüp, bu olağanüstü lokasyonu deniz turizmi haritasının bir parçası haline getirirken, yerel ihtiyaçları da sürece entegre etmeye kararlıyız.” dedi.

Pilos Marina yatırımı kapsamında daha fazla otopark ve etkinlik alanı sağlanması için yerel çevrede imar faaliyetleri gerçekleştirilecek ve diğer olanaklar geliştirilecek. Tüm bu süreçlerde dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe odaklanılacak. Genişletilen marinadan tüm halk ücretsiz faydalanabilecek. D-Marin ve TEMES’in önümüzdeki 40 sene boyunca Pilos Marina yatırımlarını üstlenmeleri kararı, Yunanistan Ulusal Fonu GROWTHFUND üye şirketlerinden Yunanistan Varlık Gelişim Fonu (HRADF) tarafından alındı.