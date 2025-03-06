ZEKI platformuna üye olan TEMSA, sürdürülebilir mobiliteyi yapay zekayla şekillendirecek

Mobilitenin geleceğine yön verecek projeler geliştirerek sektörü dönüştürmeyi hedefleyen TEMSA, yapay zeka ve dijitalleşme odaklı yenilikçi çözümler sunan ZEKI platformuna katıldı. Ocak 2025 itibariyle ZEKI’ye üye olan TEMSA, yapay zeka destekli çözümlerle mobiliteyi, sıfır emisyonu ve sürdürülebilirliği daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor. TEMSA, bu üyelikle ayrıca gerçek dünya laboratuvarlarında yeni teknolojilerini test etme ve geliştirme imkanı da bulacak.

“Otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinde önemli adımlar atmayı planlıyoruz”

TEMSA’nın aynı zamanda bir teknoloji şirketi de olduğunu belirten TEMSA CEO’su Evren Güzel, ZEKI üyeliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Geleceğin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirirken, mobilite alanında en büyük dönüşüm güçlerinden birinin de yapay zeka olduğunun bilincindeyiz. Özellikle otonom araçlar için kritik bir rol üstlenen yapay zeka, bu alandaki gelişmelere hız kazandırıyor. Otonom araç teknolojilerinde ilerleme kaydedebilmek ve tüm güncel gereklilikleri karşılayan araçlar geliştirebilmek için sektörde farklı paydaşlar arasındaki iş birliği büyük önem taşıyor. Bu anlayıştan hareketle, ZEKI platformuna üyeliğimizi tamamladık. Bu üyelik, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmanın yanı sıra, sürdürülebilir ve çevre dostu mobilite çözümleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor. Sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka destekli enerji verimliliğimiz ve akıllı lojistik çözümlerimiz, ZEKI ile iş birliğimizin önemli odak noktaları arasında yer alıyor. Platformun sunduğu yapay zeka tabanlı çözümler ve dijitalleşme desteği ile özellikle otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinde önemli adımlar atmayı planlıyoruz.”