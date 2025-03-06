  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Yatırım devi, Almanya ve Avrupa’nın büyümesinden umutlu
Takip Et

Yatırım devi, Almanya ve Avrupa’nın büyümesinden umutlu

Goldman Sachs, Almanya ve Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yatırım devi, Almanya ve Avrupa’nın büyümesinden umutlu
Takip Et

Goldman Sachs Group, savunma harcamalarını artırma planının etkisiyle Almanya ekonomisindeki toparlanmanın komşu ülkelere de yayılacağını ve Euro bölgesindeki diğer ülkeleri de askeri harcamaları artırmaya teşvik edeceğini düşünüyor.

Büyüme artışının bir sonucu olarak, Goldman Sachs artık Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında faiz oranlarını düşürmesini beklemiyor. Büyümedeki yavaşlama, dezenflasyondaki ilerleme ve ticaretten kaynaklanan aşağı yönlü riskler nedeniyle Nisan ve Haziran toplantılarında 25 baz puanlık indirim öngörüyor.

Aralarında Sven Jari Stehn'in de bulunduğu Goldman ekonomistleri Almanya için gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme tahminlerini 2025 yılı için 0,2 puan artırarak yüzde 0,2'ye ve 2026 yılı için 0,5 puan artırarak yüzde 1,5'e yükseltti.

Komşu ülkelere de yayılan bu değişiklikler, bankanın Euro bölgesi büyüme tahminini bu yıl için 0,1 puan artırarak yüzde 0,8'e, 2026 için ise 0,2 puan artırarak yüzde 1,3'e yükselmesini sağladı.

Goldman ekonomistleri, "Almanya'da kamu harcamalarında daha hızlı bir artışla büyüme daha güçlü hale gelebilirken, AB'nin ABD'ye ihracatına yönelik genel bir gümrük vergisi olasılığı nedeniyle büyüme üzerinde kısa vadeli aşağı yönlü riskler görmeye devam ediyoruz" diye yazdı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttıABD'nin ticari ham petrol stokları arttıEmtia Haberleri
Asya borsaları pozitif seyrediyorAsya borsaları pozitif seyrediyorFinans
Küresel Ekonomi
Rus otomotiv sektöründe ters rüzgarlar: Uzun süren yükselişin ardından satışlar düştü
Rus otomotiv sektöründe ters rüzgarlar: Uzun süren yükselişin ardından satışlar düştü
İş dünyası Trump’ın politikalarından endişeli
İş dünyası Trump’ın politikalarından endişeli
Kanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti
Kanada, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti
FED/Bej Kitap: Gümrük vergileri fiyatları arttıracak
Gümrük vergileri fiyatları arttıracak
Trump'tan iki ülkeye otomobil vergilerinde 1 aylık muafiyet kararı
Trump'tan iki ülkeye otomobil vergilerinde 1 aylık muafiyet kararı
Rusya'da işsizlik oranı Aralık 2023’ten bu yana ilk kez arttı
Rusya'da işsizlik oranı Aralık 2023’ten bu yana ilk kez arttı