ZES Dijital ile Otoyol İşletme ve Bakım’a rekabet soruşturması

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İzmir-İstanbul O-5 Otoyolu'nda elektrikli araçlara şarj hizmeti sunulması faaliyeti bakımından münhasırlık yaratan uygulamalarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketler hakkında, O-5 Otoyolu üzerindeki şarj ağı işletmeciliği pazarındaki münhasırlık uygulamaları sebebiyle ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.

Otoyol İşletme ve Bakım AŞ'ye yönelik, şarj ağı işletmeciliği pazarındaki teşebbüsler arasında ayrımcılık yapıp yapmadığına yönelik de soruşturma açıldı.

Otoyol İşletme ve Bakım AŞ, Kocaeli ve İzmir'i Osmangazi Köprüsü üzerinden bağlayan İstanbul-İzmir O-5 Otoyolu'ndaki "Oksijen" isimli hizmet tesislerinin tek işletmecisi konumunda bulunurken, ZES Dijital Ticaret AŞ de Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.