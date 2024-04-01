Zonex, bu yıl 200 MW üzerinde GES kurulumu hedefliyor

ANKARA (EKONOMİ)- Yenilenebilir enerji sektöründe güneş enerji santrallerinin (GES) anahtar teslimi kurulumunu yapan Zonex Enerji, 2023 yılında 100 MW üzerinde gerçekleştirdiği GES kurulumunu 2024 yılında 200 MW üzerine çıkartmayı hedefliyor.

Zonex Enerji Genel Müdürü Tayfun Tekintürk, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının endüstriyel tesislerinin enerji ihtiyaçlarına uygun olarak güneş enerji santrallerinin tasarım, projelendirme, fizibilite, kurulum ve montaj hizmetini verdiklerini belirterek, yatırımcıların taleplerine uygun Türkiye de ve dünyada kendini kabul ettirmiş markaların ürünlerinin yetkili satıcısı olarak onlarca projede Yeşil Enerjiyi bedelsiz üretmelerine katkı sağlayarak ülke ekonomisine fayda sağladıklarını kaydetti.

2023 yılının Zonex Enerji için oldukça başarılı geçtiğini, 100 MW üzerinde kurulumla yılı tamamladıklarını kaydeden Tekintürk, 2024 yılında Zonex Enerji olarak Amerika ve Almanya başta olmak üzere yurtdışındaki birçok projede kurucu ortağı olan firmalarla birlikte yer alacaklarını anlattı. Aynı zamanda Türkiye’de gerçekleşecek bazı büyük projelerde anlaşma sağladıklarını belirten Tekintürk, “Bu projelerin kurulumlarını 2024 sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu doğrultuda 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz 100 MW üzerindeki GES kurulumunu 2024 yılında 200 MW üzerine çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

Ulusal Enerji Planı katkı sağlıyor

Tekintürk, dünyada ve ülkemizde enerji tüketiminin her geçen yıl artmaya devam ettiğini, 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedefiyle hazırlanan ‘’Ulusal Enerji Planının’’ yenilenebilir enerji sektörünün ekonomik gelişimine katkı sağlarken, Türkiye’nin yeşil enerjiye dönüşünü bir üst merhaleye taşımasını beklediklerini kaydetti. Tekintürk, sektörün gelişimi ve şirket olarak hedeflerine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu gelişmelerin paralelinde firmamızın daha kurumsal bakış açısıyla yurt içi ve yurtdışı projelerde daha fazla yer alabilmesi için sürekli gelişmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bünyemizde bulunan ARGE birimimizin geliştirdiği Scada uygulamalarıyla birçok hizmeti yatırımcılarımıza sunmaktayız. Zonex Enerji olarak küresel iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi güçlendirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

‘’Strateji ve hedeflerimiz yeşil enerjiye yönelik olacak’’

Yeşil enerjinin önemini ve gerekliliğini sektör paydaşları bilgisini veren Tekintürk, küresel karbon emisyonlarının 2023 yılında rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekti. Tekintürk yaptığı açıklamada ‘’Yenilenebilir enerji sektörüne Güneş Enerji Santralleri kurulumuyla çözümler sunarak, firmalara anahtar teslim santrallerle çözümler sunuyoruz. Dünyadaki enerji üretimin büyük kısmı fosil yakıtlardan gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle küresel karbon emisyonları 2023 yılında rekor seviyelere ulaştı. Yapılan araştırmalar neticesinde karbon emisyonundaki artış, fosil yakıtların tedariğinde yaşanılan sıkıntılarla enerji talebindeki artış yeşil enerjiye olan talebi daha da artıracaktır. Önümüzdeki yıllarda da strateji ve hedeflerimiz yeşil enerjiye yönelik olacaktır. İlave olarak, yeniliği benimseyerek, yenilenebilir enerji geleceğine geçişi hızlandırmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi sistemlerimizin performansını, verimliliğini ve güvenilirliğini optimize etmek için sürekli olarak yenilikçi çözümlerle mükemmelliğe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

‘’Türkiye güneş enerjisinde dünyada ilk 12 arasında’’

Güneş enerjisinde Türkiye’nin dünyada ilk 12’de Avrupa da ise ilk 5 ülke arasında yer aldığını hatırlatan Tekintürk, “Ulusal Enerji Planımızla 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedeflerken 2035 yılına kadarda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeşil enerjinin enerji tüketimimizin yüzde 35’ini karşılaması hedeflenmektedir. Zonex Enerji olarak Ülkemizin Ulusal Enerji Planına uygun olarak katkı sağlamak adına sürekli gelişimi hedeflemekteyiz” dedi.

Zonex Enerji Genel Müdürü Tekintürk, Türkiye’nin alüminyum profil üretimi konusunda öncü firmaları arasında yer alan ALTİM Alüminyum ile transformatör üretimi ve satışında Türkiye’nin lider, dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ASTOR Enerji’den aldığı güçle yenilenebilir enerji sektöründe güneş enerji santralleri kurulumlarına anahtar teslim (Engineering Procurement and Construction) hizmeti verdiklerini kaydetti.