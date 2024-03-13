Zorlu Enerji, Zorlu Enerji Dağıtım’ı sattı

Zorlu Enerji, Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'deki paylarının tamamını 200 milyon dolara sattı. Zorlu Enerji'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'de sahip olduğu payların tamamını toplam 200 milyon dolar karşılığı 6,38 milyar TL bedel karşılığında, Palmet Enerji AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Gaztrak Enerji AŞ'ye sattı. Satışın 12 Mart tarihinde tamamlandığı belirtildi. Açıklamaya göre satışta Dolar/TL kuru 31,8767 seviyesinden alındı.

Açıklamada satış bedelinden toplam 2,81 milyar TL tutarındaki finansal ve ticari yükümlülüklerin düşülmesi ve kalan 3,57 TL'nin nakden ve peşinen alıcı tarafından ödenmesi suretiyle işlemin gerçekleştiği bildirildi.