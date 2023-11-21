Zorlu Holding'in Zorlu Enerji'deki payı yüzde 33,73'e geriledi

Zorlu Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün yaptığı açıklama ile Zorlu Enerji hisselerinde kurumsal yatırımcılara satış gerçekleştirildiğini duyurdu.

KAP'a -yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 4,84 TL fiyatından 40 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi yapıldı.

Toplam satış tutarı 193,6 milyon TL olarak kaydedildi. Açıklamaya göre bu işlemle birlikte Zorlu Enerji'de holdingin payı yüzde 33,73’e geriledi.