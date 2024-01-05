Zorlu, Kuyucak ve Nazilli için jeotermal işletme ruhsatını aldı

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi, Kuyucak ve Nazilli jeotermal işletme ruhsatlarını aldı.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Kuyucak ve Nazilli jeotermal işletme ruhsatlarının alınmasına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“27.09.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın ilinde yer alan Kuyucak ve Nazilli jeotermal sahalarına ilişkin kaynak arama ruhsatlarının jeotermal kaynak işletme ruhsatına çevrilmesine ilişkin Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yapılan başvuru kabul edilerek, 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatları alınmıştır.”