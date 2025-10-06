12. Eker I Run, sürdürülebilirlik için koşuldu

EKONOMİ (BURSA) - Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Eker I Run, 18 ülkeden ve 53 şehirden gelen yaklaşık 4 bine yakın koşucuyu aynı heyecan etrafında bir araya getirdi. Uludağ Oteller Bölgesi’nden start alan koşucular, Türkiye’nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu olan 42K Maratonu’nda unutulmaz bir deneyim yaşadı. 1.800 metre rakımdan başlayan parkurda, 6 dereceden 20 dereceye varan sıcaklık farklarıyla mücadele eden 120 maratoncu, Bursa’nın yemyeşil manzaraları eşliğinde koştu. 15K, 5K, Özel Sporcular Koşusu ve Minik Adımlar Koşuları ile Eker Meydan gün boyu bir festivale dönüştü. 42K Maratonu'nda mücadele eden Özlem Işık, 2022'den bu yana düzenlenen Eker I Run Koşuları'nda üst üste dördüncü kez birinci olma başarışını gösterdi. 42K erkeklerde de son yıllarda Oğuzhan Emre Singer istikrarlı başarısıyla öne çıktı. 12. Eker I Run’da; 5K yarışı startını Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Nilüfer Belediyesi Başkanı Sadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Saldız verdi. 15K startını ise Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker verdi. Bu yıl da 19 sivil toplum kuruluşu, Adım Adım aracılığıyla projelerine destek toplamak için koştu. Binlerce bağışçı ve gönüllü sporcunun desteğiyle bağış tutarında 4,5 milyon TL’ye yaklaşan yeni bir rekor kırıldı. Bu yıl bağış tutarının 5.5 Milyon TL’yi geçmesi hedefleniyor.

“Eker I Run bir marka haline geldi”

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, “4 bine yakın katılımcının koştuğu 2025 yılında sürdürülebilirlik temasını öne çıkardık. Festival alanında partnerimiz Revego tarafından kurulan geri dönüşüm otomatlarıyla, ambalaj atıklarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması konusunda farkındalık yaratmayı ve bu alanda öncülük etmeyi amaçladık. 12. Eker I Run’da kadın koşucuların oranı bu yıl yüzde 40’a ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu oranı yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Katılımcıların desteğiyle bağış tutarında yeni bir rekora ulaştık; 5,5 milyon TL’ye doğru ilerliyoruz” dedi.