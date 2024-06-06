Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a cevap: Fenerbahçe'yi ihbar ediyor, taraftar bunu affetmez

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kongre tarihi yaklaştıkça gerilim de tırmanıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un listesinde yer alan televizyoncu Acun Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın 'FETÖ' ve 'Adnan Hoca' suçlamalarına yanıt verdi.

Sports Digitale'nin yayınına katılan Ilıcalı, Yıldırım için "Fenerbahçe’ye iftira atıyor. İrfan Can iftirası var. Fenerbahçe’yi ihbar ediyor. Şikayet ediyor. Taraftar bunu affetmez" dedi.

"Mourinho’nun gelişinden sonra takımda kalmak isteyen oyuncular var. Ortak düşüncemiz, takıma 4-5 üst düzey oyuncu transferi. Sadece yıldız değil, efektif yıldızlar gelecek. Birçok oyuncuyla anlaşmak üzereyiz" ifadelerini kullanan Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın iddialarına ilişkin şöyle konuştu:

"Aziz Yıldırım, kulübü bıraktığı gün Fenerbahçe’nin kadro değeri 75 milyon euro"

"Acun’a, Ali Koç’a iftira atabilirsin ama Fenerbahçe’ye atmayacaksın! Biz her zaman, ‘Aslolan Fenerbahçe’ deriz ama bir kişi hariç Aziz Yıldırım…

Seçime 5 gün kalmış, saçma sapan iftiralar atıyor. Beni bıraktı şimdi başkana yöneldi... Dominika’daki insanların pasaport olayını Dominik Cumhuriyeti zannetmiş… Aynı ülke bile değil! Dominik pasaportunun herhangi bir esprisi yok.

600 milyon borç 75 milyon kadro değerinden, 300 milyon borç 200 milyon kadro değerine gelinmiş. Nereden nereye gelmişiz… İyi anlamak lazım. Ali Koç’un ilk dönemindeki teknik direktör seçimlerinde bazı hatalar oldu. 2 veya 3 teknik direktör seçiminde bence hata vardı.

Aziz Yıldırım, kulübü bıraktığı gün Fenerbahçe’nin kadro değeri 75 milyon euro. Beşiktaş’ın o anki değeri 123 milyon. Aziz Yıldırım’ın bıraktığı Fenerbahçe bu… Bu bir gerçek."