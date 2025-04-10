Adana Demirspor Başkanı Durak sessizliğini bozdu: Yapayalnız savaşıyorum

Henüz geçtiğimiz sezonlarda adını Avrupa’da duyuran Adana Demirspor, 2025 sezonunda adeta hüsran yaşadı. Başkan Murat Sancak’ın istifasının ardından yerine Bedirhan Durak gelirken, peş peşe gelen mağlubiyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle kulüp çıkmaza girdi.

Bedirhan Durak daha önce belediye ve iş adamlarına seslenirken, Durak’ın bu buhranlı günde yardımına kimse koşmadı. Köklü bir kulüp olan Demirspor gözler önünde eriyip giderken, Durak bu duruma boyun eğmek istemiyor.

“KİMSE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYOR”

Sezonun ilk yarısından bu yana belediyeler ve iş adamlarının yardımlarını bekleyen Durak, uzun süren sessizliğini sitemkar bir şekilde bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Durak, şu açıklamalara yer verdi.

“Aylardır kötü günde destek verdim diye demediklerini bırakmadılar ama kimse bilmiyor ki bu şehrin takımına benden başka elini taşın altına koyan olmadı. Herhangi bir menfaat beklemeden, tek başıma bu yükü omuzladım. Ne bir bürokrattan, ne bir milletvekilinden, ne de bir belediye başkanından ya da iş insanından en küçük bir katkı gördüm. Kötü günde bu kulübe sırt çevirenler, lütfen iyi günde de zahmet edip aramıza katılmasın. Koskoca şehirde sahipsiz kaldık. Ama yine de içimde bir umut var, çünkü inanıyorum: Adana Demirspor’un güzel günleri elbet gelecek.”

Adana Demirspor, Süper Lig’de küme düşen ilk takım oldu.