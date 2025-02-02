Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta: Adana Demirspor canlı izle

Trendyol Süper Lig’e çıkışıyla ses getiren Adana Demirspor, iki sezonda gerek ligde gerek Avrupa’da ses getirmeyi başardı.

Mavi-Şimşekler bu sezon ise küme düşmemeye oynuyor. Çok sayıda oyuncusuyla yolları ayrılan Mavi Şimşekler, genç kadrosuyla ligde kalma mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında puan kaybeden mavi-lacivertliler, bu haftta evinde İstanbul ekibi Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Futbolseverler Adana Demirspor-Kasımpaşa maçının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediyor. İşte maça saatler kala yayın bilgisi ve maç saati.

ADANA-DEMİRSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA

2 Şubat 2025’te Adana’da oynanacak karşılaşma, hem Adana Demirspor hem de Kasımpaşa için kritik bir önem taşıyor. Bu zorlu mücadele Bein Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ev sahibi Demirspor, sahasında alacağı 3 puanla ligde kalma hedefinde önemli bir adım atmak isterken, Kasımpaşa ise deplasmanda galip gelerek küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. İki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı bu mücadele, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

ADANA DEMİRSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA

Her iki takımın kritik mücadelesi Bein Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, saat 13:30’da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-KASIMPAŞA CANLI İZLEME

Her iki takımın mücadelesi Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu maçı izlemek için üyeliğiniz olması gerekiyor. Eğer üyeliğiniz var ve internetten canlı izlemek istiyorsanız buraya tıklayarak canlı izleme linkine erişebilirsiniz.