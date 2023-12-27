Ailesi, efsane F-1 pilotu Schumacher'in son durumunu açıkladı

Otomobil yarışları tarihinin gelmiş geçmiş en iyi pilotları arasında yer alan, Almanya’da halen en sevilen sporculardan biri olan Schumacher, 29 Aralık 2013'te kayak yaparken başını bir kayaya çarpmış ve beyninde büyük hasara yol açan bir darbe alarak ciddi şekilde yaralanmıştı.

Kazanın ardından doktorlar tarafından yapay komaya sokulan, yaklaşık bir yıl sonra hastaneden çıkan ve evinde tedavisi devam eden Alman pilotun sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

54 yaşındaki Schumacher'in ailesi, tedavi sürecini büyük bir gizlilik içinde sürdürürken, F1 efsanesinin fotoğraflarını da paylaşmıyor.

Sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor

Ailesiyle birlikte İsviçre'nin Gland kasabasındaki malikanesinde yaşayan Schumacher’in tekerlekli sandalyede olduğu, iletişim kurmakta zorluk yaşadığı, konuşamadığı, hafızasının iyi olmadığı, sadece gözleriyle iletişim kurabildiği gibi iddialar dolaşıyor.

Ancak ailesi ve doktorları resmi bir açıklama yapmadığı için tüm bu iddialar spekülasyondan öteye geçemiyor.

"Hiçbir şey eskisi gibi değil"

Kazanın 10'uncu yılı nedeniyle bir Alman gazetesine konuşan ve kendisi de bir süre Formula 1 pilotluğu yapan Michael’ın kardeşi Ralf Schumacher, "Kaza öncesindeki Michael'ımı özlüyorum. Hayat bazen adil değil. Michael hayatında çoğu zaman şanslıydı, ama sonra bu trajik kaza geldi. Tanrı'ya şükür modern tıbbi olanaklar sayesinde çok şey yapabildik ama yine de hiçbir şey eskisi gibi değil" dedi.

Ailesi, "Schumi" lakabıyla da bilinen Schumacher'i sadece birkaç yakın arkadaşının ziyaret etmesine zin veriyor.

"O artık tanıdığımız Michael değil"

Ferrari ekibinin eski patronu Jean Todt, Schumacher'i görmesine izin verilenler kişilerden biri. Jean Todt, yakın arkadaşı Schumacher hakkında, "Michael ailesi ve doktorlarıyla birlikte savaşmaya devam ediyor. Onu evinde sık sık ziyaret ediyorum. Birlikte televizyon izliyoruz. Bazen yarış günlerine denk gelirsek birlikte yarış izliyoruz" şeklinde açıklama yaptı ve "Onun hayatı artık farklı ve ben onunla aynı anları paylaşma ayrıcalığına sahibim. Ne yazık ki kader 10 yıl önce onu vurdu ve artık F1'den tanıdığımız Michael yok" diye konuştu.

Schumacher Formula 1'de en iyi pilottu

Kendisinden sonra gelen birçok genç pilotun idolü ve kahramanı olmayı sürdüren Michael Schumacher, 2020 yılında Formula 1'in 70. yılı için yaptığı büyük ankette otomobil sporu tarihinin "En etkili ismi" olarak seçilmişti.

3 Ocak 1969’da Almanya’nın Hürth kentinde dünyaya gelen Michael, kariyerine 1984 yılında Almanya Junior Karting Şampiyonası'nı kazanarak başladı.

1990'da Almanya Formula 3 şampiyonluğunu kazanan pilot, Formula 1'de yarışmaya 1991 yılında Jordan takımında başladı. Schumacher, 1992'de Benetton Formula takımıyla anlaşarak, aynı sezonda kariyerinin ilk yarışını kazandı.

1996'da efsanesi olacağı Ferrari ekibine katıldı ve burada geçirdiği başarısız dört yıldan sonra art arda beş yıl şampiyon olarak Ferrari'nin 21 yıllık sürücü kuraklığını sona erdirdi.

Yedi dünya şampiyonluğu ile bu sporun gördüğü en iyi sürücü olan Michael Schumacher, 2012 Brezilya Grand Prix'inde kariyerine son vererek F1'den emekli oldu.