Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim’den ilk açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Fatih Terim ile 6 aylık sözleşme konusunda el sıkışan Terim, Türkiye'den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Al Shabab ile görüşmelerimiz sonuçlandı"

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Bir defa, birçok teklif alıyoruz özellikle son aylarda gerek Avrupa gerek Asya'dan. Birkaç gündür Al Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens ve başkana teşekkür ediyorum nezaketleri için. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Takım Doha'da kampta, şimdi Doha'ya gidiyorum.

“Yukarılara tırmanmak için elimizden geleni yapacağız”

Ayın 6'sında Kral Kupası ile başlayan bir süreç var. Ligde biraz geride görünüyoruz. Ama herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmiyor. Yukarılara tırmanmak için elimizden geleni yapacağız.

“Ekiple gidiyoruz”

Kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Bugün akşam diğer arkadaşlarım da gelecek. Yardımcılarım Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu. Mert var, Eray var. Tabii ki analistlerim, kaleci antrenörüm var. Atletik performans antrenörü var. Böyle bir ekiple gidiyoruz.

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek şöhretli oyuncuları gerek şöhretli teknik direktörleri. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de çok şey merak ediyorum.

Geçen sene 27 Aralık'ta gitmiştim. Demek ki aralık ayına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yerlere gidebiliriz.

Birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım."

“Pavel Nedved ile çalışacağız”

Fatih Terim açıklamalarında Juventus efsanesi Pavel Nedved ile birlikte çalışacaklarını da duyurdu:

“Pavel Nedved, benim için başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina'yken, o Juventus'taydı. Biraz bahsettik ondan da. Çok büyük bir oyuncu. Juventus'ta oyunculuktan sonra sportif direktörlük kısmında çok emekleri oldu. Şu anda Al Shabab ile birlikte. Onunla birlikte olacağım için de mutluyum. Önemli bir oyuncu, sembol diye düşünüyorum. Kulüpler büyürler ama sembolleriyle büyürler. Doğru seçim diye düşünüyorum.”