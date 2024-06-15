Almanya EURO 2024'e rekorla başladı: İskoçya'yı 5-1 yendi
EURO 2024'ün açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya'yı 5-1 yenerek 64 yıllık turnuva tarihinde bir ilke imza attı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Almanya 5-1'lik skorla kazandı.
Almanya böylece, şampiyona tarihinde açılış maçlarındaki en farklı galibiyeti elde etti.
Açılış maçlarında daha önceki en farklı galibiyeti, EURO 2020'de İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup ederek almıştı.
Şampiyona tarihinde gol sesi çıkmayan tek açılış maçı ise EURO 1968'deki İtalya-Sovyetler Birliği mücadelesi oldu.