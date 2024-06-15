Almanya EURO 2024'e rekorla başladı: İskoçya'yı 5-1 yendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Almanya 5-1'lik skorla kazandı.

Almanya böylece, şampiyona tarihinde açılış maçlarındaki en farklı galibiyeti elde etti.

Açılış maçlarında daha önceki en farklı galibiyeti, EURO 2020'de İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup ederek almıştı.

Şampiyona tarihinde gol sesi çıkmayan tek açılış maçı ise EURO 1968'deki İtalya-Sovyetler Birliği mücadelesi oldu.