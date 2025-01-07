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Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Luca Banchi oldu

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine İtalyan Luca Banchi'nin getirildiğini açıkladı.

AA
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Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Luca Banchi oldu
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı’nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık. 15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatovic ise yardımcı antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek." denildi.

Letonya Milli Takımı'nda 2021'den beri görev yapan Banchi, Livorno, Trieste, Trapani, Aurora Basket, Montepaschi Siena, Emporio Armani Milan, Auxulium Torino, Brose Bamberg, AEK, Lokomotiv Kuban, Pesaro, Strasbourg ve Virtus Segafredo Bologna takımlarını çalıştırdı.

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