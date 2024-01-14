Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu tartışmalı 'gol sevinci' sonrası kadro dışı bırakıldı

Bugün Antalyaspor ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, Antalyaspor formalı İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel 68. dakikada attığı golün ardından yaptığı hareketle gündeme geldi. Jehezkel olayın ardından kadro dışı bırakıldı.

Antalyaspor’dan yapılan açıklamada "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

İsrailli futbolcunun bileğinde ne yazıyor?

İsrailli futbolcu Jehezkel tarafından golün ardından gösterilen yazıda savaşın başladığı tarih 7.10 (7 Ekim) savaşın 100. günü (100 days) ve bir Davud Yıldızı işareti yer alıyordu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları 7 Ekim tarihinde İsrail'e karşı Aksa Tufanı isimli bir operasyon başlatıldığını duyurmuş, taraflar bu olayın ardından büyük bir savaşa girmişti. Bugün itibarıyla 100. gününe girilen çatışmalarda durmak bilmeyen bombardımanların hedefi olan Gazze'de şimdiye dek 22 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi.