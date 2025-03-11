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Arda Güler için ayrılık iddiası: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle hem Türk hem de dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler'in, İspanyol devindeki ikinci sezonunda ayrılık aşamasına geldiği iddia edildi.

Haber Merkezi
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Arda Güler için ayrılık iddiası: Yeni takımı belli oldu
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, son dönemde şans bulmakta zorlanırken, hakkındaki transfer iddiaları da günden güne artarak devam ediyor.

La Liga devine transfer olduğu ilk sezon sakatlıklarla mücadele eden Güler, sezon sonuna doğru forma şansı bulmuş ve çıktığı 13 maçta 6 gollük bir katkı vermişti.

Bu sezona daha fazla süre alma umuduyla başlayan Güler'in hesabı Carlo Ancelotti ile uyuşmadı. İtalyan çalıştırıcı, bu sezon 29 maçta Arda Güler'e görev verirken bu müsabakaların 10'unda genç futbolcuyu ilk 11'de tercih etti.

Oyuna sonradan dahil olduğu 19 maçta kısa süreler bulan 20 yaşındaki futbolcu için Almanya'dan dikkat çeken bir haber geldi.

Yeni adresi Almanya

Fussball News'in haberine göre; Arda Güler ve menajeri, ayrılık seçeneğini ciddi olarak değerlendirmeye aldı. Haberin devamında Güler'in yeni adresinin Almanya olacağı öne sürüldü.

Milli yıldız için Leverkusen vem Frankfurt'un devreye girdiği iddia edilirken, Leverkusen'in Wirtz'in ayrılığı sonrası Arda Güler'i kadroya katmak istediği belirtildi.

Leverkusen'in kiralık hamlesinden ziyade sadece bonservisle transferi gündemine aldığı kaydedildi.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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