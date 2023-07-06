Arda Güler resmen Real Madrid'de
Fenerbahçe, Arda Güler'in 20 milyon Euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon Euro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in İspanya temsilcisi Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon Euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bonservis bedeli dışında 18 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid'in azami 10 milyon Euro bonus bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Arda Güler'in başka bir kulübe transferi durumunda Real Madrid'in elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 20'sinin de Fenerbahçe'ye verileceği ifade edildi.
FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Real Madrid tarafından ödeneceği kaydedildi.
Real Madrid'den paylaşım
Real Madrid kulübü de, resmi sosyal medya hesabından transferi duyurdu.
👋 @10ardaguler 👋#WelcomeArda pic.twitter.com/HahbV0vrwG— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 6, 2023
2 paylaşım yapan kulüp, ilk paylaşımda Arda Güler, kulübün formasıyla görülürken, İngilizce "HoşgeldinArda" ifadesi yer aldı. 2. paylaşımdaysa Arda'nın milli takım formasıyla olan fotoğrafı yer aldı.